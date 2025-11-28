Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου στο διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα 49χρονη από τη Νορβηγία, η οποία διέμενε μόνιμα στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο ως προς τα αίτια θανάτου της κάτι που θα διαφανεί από τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της. Η νεκροτομή θα διενεργηθεί στις 11:30 στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Λευκωσίας από τους από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Χθες στις έρευνες στη σκηνή, που παραμένει αποκλεισμένη, συνέδραμαν και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, που παρέλαβαν τεκμήρια τα οποία στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Στη σορό της γυναίκας, που βρέθηκε ημίγυμνη στο μπάνιο, εντοπίστηκαν μώλωπες, ωστόσο δεν ξεκαθάρισε εάν σχετίζονται με τον θάνατό της. Αυτό, αλλά και το γεγονός πως στο σπίτι υπήρχε έντονη ακαταστασία διατηρούν, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, ανοικτό και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από οικεία πρόσωπα της γυναίκας εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νεκροτομής επί της σορού της, που θα δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες.

Η γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, εντοπίστηκε νεκρή πέντε λεπτά πριν τις 2 χθες το απόγευμα. Οικείο της πρόσωπο την αναζήτησε επειδή δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ακολούθως ενημέρωσε την Αστυνομία, μέλη της οποίας πέτυχαν είσοδο από το παράθυρο στο διαμέρισμά της που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.