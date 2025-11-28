Δεν κατέδειξε μακροσκοπικά και ακτινολογικά ευρήματα τραυματικής αιτιολογίας θανάτου η νεκροτομή επί της σορού της 49χρονης από τη Νορβηγία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι.

Αυτό σημαίνει πως δεν εντοπίστηκαν κτυπήματα που να δικαιολογούν τον θάνατό της, ωστόσο, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, κανένα ενδεχόμενο, σε αυτό το στάδιο, εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων. Η νεκροτομή ήταν πολύωρη και διενεργήθηκε στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, που έλαβαν δείγματα από τη σορό για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται πως χθες στις έρευνες συνέδραμαν και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, που παρέλαβαν τεκμήρια τα οποία στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Η Αστυνομία, που σε αυτό το στάδιο διερευνά αφύσικο θάνατο, λαμβάνει καταθέσεις από οικεία πρόσωπα της γυναίκας.

Η γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, εντοπίστηκε νεκρή πέντε λεπτά πριν τις 2 χθες το απόγευμα. Οικείο της πρόσωπο την αναζήτησε επειδή δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ακολούθως ενημέρωσε την Αστυνομία, μέλη της οποίας πέτυχαν είσοδο από το παράθυρο στο διαμέρισμά της που βρίσκεται στον πρώτο όροφο.