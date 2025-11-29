Υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, μετά από καταγγελία διευθυντή εταιρείας ότι επιτήδειοι υπέκλεψαν την ηλεκτρονική επικοινωνία με συνεργάτιδα εταιρεία και υπέδειξαν ψευδή τραπεζικό λογαριασμό για πληρωμή 78.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε χθες στο ΤΑΕ Λάρνακας, οι δράστες φαίνεται να απέκτησαν παράνομα πρόσβαση στη διαδικτυακή επικοινωνία των δύο συνεργαζόμενων εταιρειών. Στη συνέχεια απέστειλαν μήνυμα από διεύθυνση που έμοιαζε με την πραγματική εταιρεία, ενημερώνοντας για δήθεν αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού και δίνοντας τα στοιχεία νέου λογαριασμού για την πληρωμή.

Η εταιρεία στη Λάρνακα πραγματοποίησε τραπεζικό έμβασμα €78.000 στον ψεύτικο λογαριασμό. Όταν αργότερα επικοινώνησε με τη συνεργάτιδα εταιρεία για επιβεβαίωση της συναλλαγής, αποκαλύφθηκε η απάτη.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας.