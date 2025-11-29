Συγκλονισμένη η κυπριακή κοινωνία παρακολουθεί αμήχανα, καθημερινά να φεύγουν νέα παιδιά από τροχαία δυστυχήματα. Η ανάρτηση της Προϊστάμενης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΠΥ, Ριάνας Κωνσταντίνου, η οποία αναφέρθηκε στον θάνατο της 17χρονης Αλίκης σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής, λυγίζει ψυχές στην κυριολεξία, ενώ παράλληλα καλεί τους πάντες να προσέχουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης στους δρόμους.

Η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι επιχείρησε τρεις φορές να καλέσει την οικογένεια για να ενημερώσει για τον θάνατο του παιδιού της, ωστόσο «και τις τρεις φορές δεν κατάφερε» να το ανακοινώσει, σημειώνοντας πως «ο θάνατος πάντα παγώνει, ακόμη κι όταν αποτελεί μέρος της δουλειάς».

Στην ανάρτησή της κάλεσε τους νέους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δρόμο, «όχι για εμάς, αλλά για τη μάνα και τον πατέρα που περιμένουν να επιστρέψετε στο σπίτι», υπογραμμίζοντας πως «δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές».

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΠΥ έχει εκδώσει επανειλημμένες εκκλήσεις για τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και περιορισμό των θανατηφόρων δυστυχημάτων.

Δείτε την ανάρτηση:

Ξημέρωσε για κάποιους…όχι γι αυτούς αλλά ούτε και για εμας…τρείς φορές σχημάτισα τον αριθμό σας και τις τρεις φορές δεν κατάφερα να σας το ανακοινώσω…να ανακοινώσω τον θάνατο του παιδιού σας…ακόμα τρέμει η φωνή μου και κρυώνω…πάντα ο θάνατος με παγώνει και ας είναι η δουλεία μου… να προσέχετε!! όχι για εμάς για την μάνα σας ..για τον πατέρα σας που ακόμα περιμένουν να επιστρέψετε στο σπίτι # Υπηρεσία Ασθενοφόρων ΟΚΠΥ# δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές