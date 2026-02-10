Επανέρχεται ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στο θέμα της υπηρεσίας ασθενοφόρων ζητώντας, την περασμένη εβδομάδα, αναβολή της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας, από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας προκειμένου να παρουσιάσει δικό του σχεδιασμό με τον εκτελεστικό διευθυντή του ΟΚΥπΥ να αιτείται “παράταση τριών εβδομάδων”.

Την περασμένη εβδομάδα, η συζήτηση αναβλήθηκε, ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα η επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου παρέμενε στην ατζέντα της Επιτροπής για την Πέμπτη.

Ο ΟΚΥπΥ, στον οποίο είχε μεταφερθεί προσωρινά με την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας η υπηρεσία ασθενοφόρων, εδώ και χρόνια αντιτίθεται στην μεταφορά της είτε στο Υπουργείο είτε στη λειτουργία της ως Ανεξάρτηση Αρχή.

Το μέλλον των ασθενοφόρων αποτέλεσε άλλωστε και αντικείμενο έντονο δημόσιου διαλόγου τα προηγούμενα χρόνια με την Κυβέρνηση να λαμβάνει, με αρκετή καθυστέρηση, την απόφαση για επιστροφή της υπηρεσίας ασθενοφόρων στο υπουργείο Υγείας και μετεξέλιξη της σε Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων με δική του διεύθυνση και εσωτερική λειτουργία.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και εντάχθηκε στον προγραμματισμό της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Ο ΟΚYπΥ ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα απέστειλε επιστολή ζητώντας αναβολή της συζήτησης, (την περασμένη Πέμπτη).

Η επιστολή υπογράφεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Κύπρο Σταυρίδη, ο οποίος απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Επιτροπής Ευθύμιο Δίπλαρο αναφέρει:

«Σε συνέχεια της πρόσκλησης που έλαβε ο Οργανισμός για εκπροσώπηση στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας στις 5 Φεβρουαρίου 2026, για συζήτηση του θέματος και συγκεκριμένα του «Περί Ενιαίου Φορέα Ασθενοφόρων και Παροχής Υπηρεσιών Ασθενοφόρων Νόμου του 2025», σας ενημερώνω ότι ο εν λόγω θέμα το χειρίζομαι προσωπικά και θα ήθελα να παρευρεθώ ο ίδιος στη συνεδρία εκπροσωπώντας τον Οργανισμό. Εντούτοις, κατά την εν λόγω ημερομηνία, λόγω ειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, δεν θα είναι δυνατή η παρουσία μου».

Παράλληλα, ανέφερε ο κ. Σταυρίδης, «σας πληροφορώ ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία θα παρουσιαστεί στο διοικητικό συμβούλιο, με σκοπό τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη διεύθυνση υπηρεσίας ασθενοφόρων, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων πτυχών για την ανάπτυξη της διεύθυνσης ασθενοφόρων, αλλά και το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Υπό το φως των ανωτέρω, παρακαλώ όπως εξεταστεί η αναβολή της συζήτησης του θέματος από τη συνεδρία της 5ης Φεβρουαρίου 2026 και δοθεί στον Οργανισμό παράταση τριών (3) εβδομάδων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία παρουσίασης και έγκρισης της ολοκληρωμένης πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» ο ΟΚΥπΥ πραγματοποίησε μάλιστα και εσωτερική σύσκεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα με την πρόταση που ετοιμάζεται να είναι μάλλον οικονομική.

Από πλευράς κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, προς το παρόν, δεν έχει προκύψει η οποιαδήποτε αλλαγή στον προγραμματισμό για την συνεδρίαση της Πέμπτης και όπως πληροφορούμαστε, ούτε από πλευράς κομμάτων υπάρχει πρόθεση, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, για ανατροπή της απόφασης που έλαβε και προώθησε η Κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει παραμονή της υπηρεσίας ασθενοφόρων στον ΟΚΥπΥ μέχρι το τέλος του έτους, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ψήφισης του νόμου από τη Βουλή.

Σε περίπτωση ανατροπής της απόφασης της Κυβέρνησης, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι αντιδράσεις από πλευράς άλλων εμπλεκομένων φορέων θα είναι έντονες με δεδομένες τις θέσεις που είχαν εκφραστεί στο πρόσφατο παρελθόν, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τους οργανωμένους ασθενείς.