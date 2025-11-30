Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου άρχισε σπό τις 8.00 το πρωί η διαδικασία της εμφάνισης του 58χρονου υπόπτου για τον φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά. Το οκταήμερο διάταγμα κράτησης του υπόπτου έληξε σήμερα και ο 58χρονος προσήχθη εκ νέου, είτε για να ζητηθεί η ανανένωση της κράτησης του, ενόψει και των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τις έρευνες, όπως η ανεύρεση του φονικού μαχαιριού, είτε να παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο αν η Αστυνομία θεωρήσει ότι έδεσε την υπόθεση.

Στο μεταξύ στο δικαστήριο όπου επικρατούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τον ύποπτο ανέμεναν κατά την προσαγωγή του και στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Ο ίδιος ο ύποπτος, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, έχει ουσιαστικά αλλάξει την γραμμή που ακολουθούσε τις πρώτες μέρες της σύλληψης του, όταν και αρνείτο κάθε συνεργασία με τις αρχές. Πλέον, σύμφωνα με αστυνομικό εκπρόσωπο, παραθέτει κάποιους ισχυρισμούς, χωρίς ωστόσο να παραδέχεται οποιαδήποτε ανάμιξη του στο φόνο. Υπενθυμίζουμε ότι ο 58χρονος ήταν αυτός που προ ημερών έδωσε και την πληροφορία στην Αστυνομία για το σημείο στο οποίο βρέθηκε το μαχαίρι, σε αγροτική τοποθεσία της Τσάδας. Αντιθέτως, τα ρούχα που φορούσε την επίμαχη ώρα εξακολουθούν να αγνοούνται.