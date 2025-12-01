Προβλήματα και κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους προκάλεσε η διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/12), σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης οφειλόταν σε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης και είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα ο Στρόβολος, τα Λατσιά και η Λακατάμεια.

Μάλιστα, λόγω της διακοπής ρεύματος τέθηκαν εκτός λειτουργίας αρκετά φώτα τροχαίας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μπάχαλο στους δρόμους.

Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς

Τεχνική βλάβη σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, η ώρα 09:55 στο Σύστημα Μεταφοράς, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια καταναλωτικού φορτίου της τάξης των 1.5 MW στην επαρχία Λευκωσίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς.

Για την πιο πάνω βλάβη, όπως σημειώνεται, έχει ενημερωθεί ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΑΗΚ) και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό.