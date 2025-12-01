Διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό της άτυχης 17χρονης Αλίκης Νικολάου, η οποία έχασε τη ζωή της στο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29/11.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, από την σύγκρουση, η 17χρονη υπέστη βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κακώσεις σώματος και ρήξη ζωτικού οργάνου (σπλήνα).

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο, ενώ δεν αποκλείονται περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας καταδεικνύουν πως ο οδηγός του διπλοκάμπινου οχήματος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 φίλοι, οι οποίοι διασκέδαζαν σε υποστατικό στο Ζύγι. Ακολούθως επιβιβάστηκαν στο όχημα του 22χρονου ο οποίος θα τους μετέφερε στα σπίτια τους, καθώς κάποιοι ήταν από χωριά της επαρχίας Λευκωσίας και κάποιοι από χωριά της επαρχίας Λάρνακας. Στο μοιραίο όχημα, πέραν από τον οδηγό, επέβαινε η 17χρονη Αλίκη, η οποία καθόταν στο πίσω κάθισμα, καθώς και 17χρονος, 17χρονη και 22χρονος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατευθυνόταν στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας. Γύρω στις 2:30 π.μ, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα. Ακολούθως το διπλοκάμπινο ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων απεγκλωβίστηκε η 17χρονη. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, στο οποίο, δυστυχώς, η 17χρονη απεβίωσε. Οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Η Τροχαία Λάρνακας θα λάβει καταθέσεις από όλους τους επιβαίνοντες στο όχημα, ενώ θα συνεχίσει τις εξετάσεις, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες του τραγικού τροχαίου που βύθισε στο πένθος τα Λύμπια. Σημειώνεται πως η 17χρονη ήταν ενεργό μέλος της ΕΔΟΝ και της φιλαρμονικής μπάντας της Ολυμπίας Λυμπιών. Οι λαϊκές οργανώσεις Λυμπιών μέσω ανάρτησης εξέφρασαν βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο της ανήλικης, γνωστοποιώντας ότι λόγω πένθους το προγραμματισμένο για σήμερα περιφερειακό γλέντι της ΕΔΟΝ στο Πέρα Χωριό ακυρώνεται. Επίσης, η εκδήλωση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό Λαό με γκράφιτι στο γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου, αναβλήθηκε για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.