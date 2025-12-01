Πέρασαν μήνες αλλά ακόμη διερωτώνται φίλοι και υποστηρικτές του ΑΚΕΛ αν ήταν ανάγκη να αγκαλιάσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης τον τέως Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι δύο απλώς συναντήθηκαν σε καφετέρια για καφέ και για συζήτηση κάποιων θεμάτων και ότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάποιοι τους παρουσίασαν να αγκαλιάζονται.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στέλεχος του κόμματος κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε κοινότητες προσεγγιζόταν από υποστηρικτές του ΑΚΕΛ οι οποίοι έθεταν συγκεκριμένα ερωτήματα ή και παρατηρήσεις και χρειάστηκε να τους εξηγηθεί, πως η αυθεντική φωτογραφία παρουσίαζε τους δύο να κάθονται αλλά στη συνέχεια με την επιστράτευση της τεχνικής νοημοσύνης παρουσιάζονταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιστάμενοι, αγκαλιασμένοι κλπ.

Τέτοια φαινόμενα καθώς και άλλες κακόβουλες ενέργειες με την παραποίηση προσώπων πολιτικών ή άλλων πολιτών ήταν η αφορμή για να καταθέσει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης πρόταση νόμου με σκοπό την προστασία προσώπων από ψευδείς και κακόβουλες ενέργειες χωρίς την έγκρισή τους, είτε σε φωτογραφίες είτε σε βίντεο. Σημειώνεται, πως στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται και οι φωνές καλλιτεχνών, ηθοποιών κλπ να διαφημίζουν διάφορα προϊόντα. Φτάσαμε στο σημείο να μην αναγνωρίζουμε αν αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας είναι αληθή ή παραποιημένα, ανέφερε στο philenews ο κ. Χριστοφίδης.

Υπέδειξε επίσης, πως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί προτού προσλάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και εκθέσει ανθρώπους χωρίς λόγο.

Στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής με σκοπό την αντιμετώπιση των «προϊόντων βαθυπαραποίησης» (deepfakes) για την παραγωγή ή τον χειρισμό αληθοφανούς περιεχομένου εικόνας, ήχου ή βίντεο, προνοούνται και τα ακόλουθα:

-Μιμήσεις μέσω προϊόντος βαθυπαραποίησης της καλλιτεχνικής απόδοσης ενός καλλιτέχνη ή της ερμηνείας ή εκτέλεσης ενός ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη δεν δύναται να διατίθενται στο κοινό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω καλλιτέχνη ή ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη.

-Από τις σχετικές διατάξεις της υπό προώθηση νομοθεσίας εξαιρούνται οι μιμήσεις που αποτελούν σάτιρα ή παρωδία, εκτός εάν η μίμηση συνιστά παραπληροφόρηση η οποία ενδέχεται να επιφέρει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα ή τα ουσιώδη συμφέροντα των επηρεαζόμενων ή άλλων προσώπων.

Ο κ. Χριστοφίδης διαπιστώνει πως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των σχετικών τεχνολογιών έχει καταστήσει δυνατή τη δημιουργία «προϊόντων βαθυπαραποίησης» (deepfakes) για την παραγωγή ή τον χειρισμό αληθοφανούς περιεχομένου εικόνας, ήχου ή βίντεο.

Παρατηρεί επίσης, πως είναι δυνατό να παρουσιάζονται υπαρκτά φυσικά πρόσωπα χωρίς τη συναίνεσή τους, εγκυμονώντας κινδύνους παραπληροφόρησης, απάτης, πλαστοπροσωπίας και παραπλάνησης.

Περαιτέρω σημειώνει, πως η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου γενικότερα.

Υπογραμμίζει εξάλλου, πως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να οριοθετηθεί η χρήση τέτοιων προϊόντων και να τεθούν επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Τέλος σημειώνει, πως κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστεί ιδιογενές (sui generis) δικαίωμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο επί της εικόνας και της φωνής του και να αποτρέπεται η αθέμιτη εκμετάλλευση αυτών.