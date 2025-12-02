Καταλυτικές εξελίξεις σημειώνονται στις Κεντρικές Φυλακές. Ο αναπληρωτής διευθυντής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του και επιστρέφει στην Αστυνομία.

Παράλληλα, διορίστηκε αναπληρώτρια διευθύντρια των Φυλακών η ανώτερη λειτουργός του σωφρονιστικού ιδρύματος Μαρία Σιαλή. Την ίδια ώρα η ΕΔΥ προκήρυξε τη θέση του διευθυντή Φυλακών, μετά από την παραίτηση που είχε υποβάλει πρόσφατα η διευθύντρια Άννα Αριστοτέλους.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο που οι φυλακές ταλανίζονται από πολλαπλά προβλήματα, βρίσκονται συνέχεια στο μάτι του κυκλώνα λόγω εσωτερικών ζητημάτων, είχε απασχολήσει η υπόθεση των εγγράφων, ενώ τώρα ήρθε στο φως και η κατάθεση κρατούμενης για την ισχυριζόμενη ευνοϊκή μεταχείρισή της από την προηγούμενη διεύθυνση.

Οι αλλαγές αυτές είχαν δρομολογηθεί εδώ και καιρό και το philenews είχε αναφερθεί σε αυτές σε σχετικά ρεπορτάζ του, αφού η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, με τις συντεχνίες του προσωπικού να βάλλουν για τα τεκταινόμενα εντός του χώρου των φυλακών. Μάλιστα, ο κλάδος προσωπικού της συντεχνίας Ισότητα ήθελε τον αναπλ. διευθυντή και την ανώτερη λειτουργό να μην μιλούν καν λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με τις αλλαγές αυτές και κυρίως με τον διορισμό μόνιμου διευθυντή χωρίς τους αναπληρωματικούς διορισμούς προσώπων από τις τάξεις της Αστυνομίας, θα επιλυθούν αρκετά προβλήματα. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για να επιλυθούν τα προβλήματα των κινητών τηλεφώνων και του υπερπληθυσμού.

Την παραίτηση του αναπλ. διευθυντή Φυλακών ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κ. Κωνσταντινίδης επικαλούμενος προσωπικούς λόγους αποχωρεί από τη θέση του και προτίθεται να αναλάβει νομικά καθήκοντα που θα του ανατεθούν από την Αστυνομία και τα οποία άπτονται ευρωπαϊκών θεμάτων. Δεν αποκλείεται να μετακινηθεί στις Βρυξέλλες.

Την ίδια ώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε με σχετική πρόταση προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προκήρυξη της συγκεκριμένης μόνιμης θέσης βάσει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. Μέχρι την πλήρωση της θέσης και μετά από σύσταση του υπουργού Δικαιοσύνης, η ΕΔΥ αποφάσισε τον αναπληρωτικό διορισμό της κ. Μαρίας Σιαλή στη θέση του διευθυντή Τμήματος Φυλακών.