Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μαζί με συνεργάτες του επεξεργάζεται λύσεις με στόχο τον καταρτισμό σχεδιασμού για παροχή κινήτρων στους Συμβασιούχους Οπλίτες και γενικότερη αναβάθμιση του θεσμού.

Αυτό ανέφερε χθες ο ίδιος ο υπουργός στον «Φ» με αφορμή ερώτημα που του υποβάλαμε για το εγκριθέν αίτημα των ΣΥΟΠ προκειμένου να προβούν στην ίδρυση συνδέσμου. Ο κ. Πάλμας με αφορμή αυτό το ζήτημα μάς ανέφερε ότι ο θεσμός των ΣΥΟΠ απασχολεί πολύ σοβαρά το Υπουργείο του.

Αναγνώρισε ότι υπήρξαν αποχωρήσεις και πως την ίδια στιγμή δεν επεδείχθη το ανάλογο ενδιαφέρον σε διαδικασίες για πλήρωση θέσεων. Και πρόσθεσε λέγοντας ότι «αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον εν λόγω θεσμό, οφείλουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες», δίνοντας εμμέσως και τη διαβεβαίωση πως το θέμα δεν αφήνεται στην τύχη.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία συνδέσμου ΣΥΟΠ, το ζήτημα αυτό ξεκαθάρισε στα μέσα του περασμένου μήνα. Ο υπουργός είχε συνάντηση με τους δικηγόρους Ολύμπιο Χριστοφή και Γιάννη Μερακλή, οι οποίοι ανέλαβαν την εκπροσώπηση των ΣΥΟΠ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης απασχόλησε το ζήτημα ίδρυσης συνδέσμου, με τον κ. Πάλμα να ανάβει το πράσινο φως. Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας έδωσε διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η έγκριση του αιτήματος, βάσει των όσων είπε ο υπουργός, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για στήριξη των συμβασιούχων οπλιτών και γενικότερα του στρατεύματος.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι σύμφωνα με πληροφόρηση που έλαβε ο «Φ», η εξέλιξη έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση από τους 100άδες ΣΥΟΠ. Θεωρούν πως αν και ο σύνδεσμός τους δεν μπορεί να έχει το χαρακτήρα συντεχνιακού σώματος και να υπάρχει η εξωστρέφεια που ισχύει με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, εντούτοις θα μπορέσουν να προωθούν τα αιτήματά τους.

Ήδη οι νομικοί τους σύμβουλοι έχουν αναλάβει τη σύνταξη του καταστατικού του Συνδέσμου, προκειμένου μόλις γίνει νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος να πάρει αμέσως σάρκα και οστά το εν λόγω σώμα.

Σημειώνεται πως, όπως είχε επισημάνει ο «Φ» τον Μάρτιο του 2025 με αφορμή τη συμπλήρωση δυο χρόνων από την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη, μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν καταγραφεί απώλειες 600 θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών. Ο κ. Πάλμας τοποθετούμενος σχετικά και κάνοντας απολογισμό, είπε πως γίνονται προσπάθειες για αναβάθμιση του θεσμού, υποδεικνύοντας τα ακόλουθα: «Πετύχαμε να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ με τη χορήγηση επιδόματος €100 και €200 αναλόγως με τα καθήκοντα που εκτελούν, καθώς και την οριζόντια αναβάθμιση της κλίμακας μισθοδοσίας τους από Α1 σε Α2».