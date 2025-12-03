Μετά από οκτώ διαδοχικούς διορισμούς μελών της Αστυνομίας στη θέση του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, στις πλείστες εκ των οποίων οι διορισθέντες είτε παραιτήθηκαν είτε απομακρύνθηκαν, χθες άλλαξε η τακτική και διορίστηκε πρόσωπο εκ των έσω στη θέση.

Από το 2002 μέχρι και χθες διορίστηκαν οκτώ διευθυντές ή αναπληρωτές διευθυντές Φυλακών, όλοι από τις τάξεις της Αστυνομίας, οι μισοί εκ των οποίων παραιτήθηκαν, άλλοι παύθηκαν και ένας κατέληξε στη φυλακή ως κατάδικος (σημ. κάθειρξη δυο μηνών για την απόδραση του Κίτα).

Χθες, μετά την παραίτηση του αναπληρωτή διευθυντή Φυλακών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις της Αστυνομίας, στη θέση του διορίστηκε η ανώτερη λειτουργός των Φυλακών Μαρία Σιαλή. Κρίθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης πως θα ήταν ορθότερο για τους επόμενους μήνες, μέχρι να διοριστεί νέος διευθυντής Φυλακών, να αναλάβει άτομο εκ των έσω, γι’ αυτό και προτιμήθηκε η αμέσως επόμενη στην ιεραρχία μετά τον διευθυντή.

Ήδη χθες η ΕΔΥ προχώρησε στην προκήρυξη της θέσης του διευθυντή, την οποία κατείχε από το 2014 η Άννα Αριστοτέλους.

Η τελευταία παρ΄ όλο που αποχώρησε από τις Φυλακές το 2022, μετά τα γεγονότα με τον αξιωματικό της Αστυνομίας, εντούτοις συνέχισε να κατέχει τη θέση μέχρι προχθές, γι’ αυτό και το υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκαζόταν να καταφεύγει σε αναπληρωματικούς διορισμούς. Είναι γι’ αυτό που κατέφευγε στη λύση των αξιωματικών της Αστυνομίας που ήταν η ευκολότερη όχι και η ιδανικότερη.

Η παραίτηση του κ. Κωνσταντινίδη δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αφού επήλθε σε μια περίοδο που οι Φυλακές ταλανίζονται από πολλαπλά προβλήματα, βρίσκονται συνέχεια στο μάτι του κυκλώνα, λόγω εσωτερικών ζητημάτων, είχε ξεσπάσει η υπόθεση των εγγράφων, ενώ τώρα ήρθε στο φως και η κατάθεση κρατούμενης για την ισχυριζόμενη ευνοϊκή μεταχείρισή της από την προηγούμενη διεύθυνση. Εδώ και καιρό είχε ληφθεί η απόφαση για αλλαγή της διεύθυνσης, σε μια προσπάθεια να επέλθει ηρεμία στο σωφρονιστικό ίδρυμα μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες εντός και εκτός για διάφορα γεγονότα.

Η πηγή των καταγγελιών ήταν σχεδόν η ίδια και πολλές φορές αποδόθηκε στο πρώην διευθυντικό δίδυμο και την μετά την υπόθεση των εγγράφων κατάσταση.

Για την κατάσταση στις Φυλακές οι συντεχνίες του προσωπικού έκρουαν συχνά πυκνά τον κώδωνα του κινδύνου, ζητούσαν αλλαγές, επανέφεραν το αίτημα για νέες Φυλακές κ.α. Μάλιστα, ο κλάδος δεσμοφυλάκων της συντεχνίας «Ισότητα», ήθελε τον αν. διευθυντή και την ανώτερη λειτουργό να μη μιλούν καν λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί.

Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι οι αλλαγές αυτές και κυρίως με τον διορισμό μόνιμου διευθυντή, χωρίς τους αναπληρωματικούς διορισμούς προσώπων από τις τάξεις της Αστυνομίας, θα επιλυθούν αρκετά προβλήματα, ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες για να λυθεί μόνιμα τόσο το πρόβλημα των κινητών τηλεφώνων, όσο και του υπερπληθυσμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ούτε ο κ. Κωνσταντινίδης ούτε και η κ. Σιαλή, θα είναι υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή Φυλακών που έχει ήδη προκηρυχθεί. Αναμένεται ότι πριν το α’ 6μηνο του 2026 θα έχουμε νέο διευθυντή Φυλακών, ο οποίος θα μπορεί πλέον να κάνει τους σχεδιασμούς του σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο, ώστε οι Φυλακές να κινηθούν στη νέα κατάσταση πραγμάτων χωρίς έξωθεν βαρίδια και προσκόμματα.

Ένας κάθε χρόνο

Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση της Άννας Αριστοτέλους, το 2022, η οποία κατατάσσεται στους μακροβιότερους διευθυντές των Φυλακών, καθώς παρέμεινε στη θέση για οκτώ χρόνια, στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή διορίστηκε ο Ιωάννης Καπνουλάς, ο οποίος προερχόταν από τις τάξεις της Αστυνομίας. Ο κ. Καπνουλάς παρέμεινε στη θέση για ένα χρόνο, ακολούθησε ο διορισμός του Χάρη Φιλιππίδη, ο οποίος επέστρεψε στα καθήκοντά του στην Αστυνομία μετά τις αποφάσεις του Προέδρου για παύση της ηγεσίας της Αστυνομίας, λόγω της απόδρασης του ισοβίτη, κομμωτή. Τον κ. Φιλιππίδη διαδέχθηκε πέρσι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης που αποχώρησε χθες, παραιτούμενος για να αναλάβει θέση στις Βρυξέλλες.