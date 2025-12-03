Στην πρόσληψη πέντε Υπαξιωματικών υπό τη μορφή σύμβασης, για τη στελέχωση της ειδικότητας External Pilot (EP) στο Οπλικό Σύστημα των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV), προχωρεί η Εθνική Φρουρά, έπειτα από την προκήρυξη που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Για να διεκδικήσουν θέση στη συγκεκριμένη διαδικασία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω:

• Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

• Να είναι απόφοιτοι δημόσιου εξατάξιου Λυκείου ή ισότιμου ιδιωτικού σχολείου εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων.

• Να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Για αποφοίτους ελληνόφωνων ιδιωτικών σχολείων αρκεί το απολυτήριο, ενώ για αλλόφωνους απαιτείται πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα τεκμήρια της ΕΔΥ.

• Να κατέχουν επίσης πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

• Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή, καθώς και να έχουν κατάταξη Ι/1 ή Ι/2 στην εφεδρεία. Η προϋπόθεση θητείας δεν ισχύει για γυναίκες.

• Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην τους έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου.

• Να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, ούτε να έχουν απολυθεί στο παρελθόν από Δημόσια Υπηρεσία ή τις Ένοπλες Δυνάμεις για πειθαρχικούς λόγους.

• Να πληρούν συγκεκριμένα όρια Δείκτη Μάζας Σώματος: από 18 έως 30 για άνδρες και από 17 έως 27 για γυναίκες, όπως θα διαπιστωθεί στην υγειονομική εξέταση.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του Υπουργείου Άμυνας και να την καταθέσουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Υπουργείου στο Στρόβολο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19/12/2025 και ώρα 13:30, συνοδευόμενες από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Διαδικασία επιλογής

Μετά τον πρώτο έλεγχο των προσόντων:

Υγειονομική εξέταση: Έλεγχος υγείας και σωματομετρικών στοιχείων, περιλαμβανομένου ελέγχου για απαγορευμένες ουσίες.

Αθλητική δοκιμασία: Αγώνας 1.000 μ. με ελάχιστους χρόνους επιτυχίας

• Άνδρες: 5’15’’

• Γυναίκες: 6’43’’

Aξιολόγηση από την κατασκευάστρια εταιρεία των UAV: Συνέντευξη στα αγγλικά, τεστ λογικής και πιθανές επιπλέον δεξιότητες (χωρική αντίληψη, RC εξομοιωτής).

Μέχρι 12 υποψήφιοι θα επιλεγούν για εκπαίδευση.

Εκπαίδευση και πρόσληψη

Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση ως Συμβασιούχοι Οπλίτες και θα μεταβούν στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής στην Αθήνα για τελική ιατρική πιστοποίηση.

Η εκπαίδευση διαρκεί περίπου 13 μήνες, κυρίως στην Κύπρο, με ενδεχόμενο μέρος της να διεξαχθεί στο εξωτερικό, και στο τέλος θα πιστοποιηθούν έως 5 άτομα κατάλληλα για τα καθήκοντα Ειδικού Χειριστή EP.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ιδιοχείρως στο Υπουργείο Άμυνας ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:Αναπλ. Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Άμυνας Λεωφόρος Στροβόλου 172-174, 2048, Στρόβολος / Τ.Θ. 1432, Λευκωσία. Η προθεσμία της υποβολής λήγει την 19η Δεκεμβρίου 2025, στις 13:30, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22807683 & 22807553.