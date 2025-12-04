Πόση ήταν η περιουσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού τον οποίο απαγχόνισαν οι Τούρκοι την 9η Ιουλίου 1821; Το ύψος της αμύθητης περιουσίας κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου από κατοίκους του Στροβόλου, στο πλαίσιο ενημέρωσης των βουλευτών σχετικά με δεξαμενή που ανήκε στον τότε Αρχιεπίσκοπο και η οποία θα επηρεαστεί τουλάχιστον κατά 50% από την κατασκευή δρόμου.

Με βάση τα στοιχεία, η περιουσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (και κατ’ επέκταση της Εκκλησίας) στον οποίο αποδίδεται η κατασκευή της δεξαμενής, ανερχόταν σε 423.730 γρόσια.

Σημειώνεται, πως οι Τούρκοι έκαναν αναφορά σε «αξία των πωληθέντων υπαρχόντων, κτημάτων και άλλων πραγμάτων του φονευθέντος “κακούργου” Αρχιεπισκόπου Κυπριανού».

Με βάση τα στοιχεία, τα οποία έχουν καταγραφεί και σε βιβλίο, η κατάσταση της περιουσίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού είχε ως ακολούθως:

-Αξία πραγμάτων 22.429 γρόσια

-Αξία κτημάτων 151.553 ½ γρόσια

-Οφειλές 161.727 ½ γρόσια

-Μετρητά 66.335 γρόσια

-Βαμβάκι 6.795

Υπάρχουν επίσης και άλλα ποσά που έχουν παρατεθεί ενώπιον της Επιτροπής.

Η αξία της περιουσίας του τότε Μητροπολίτη Πάφου ήταν 3.864 γρόσια, του Μητροπολίτη Κιτίου 3.114, του Μητροπολίτη Κυρηνείας 80.720 γρόσια, του Μοναστηριού του Κύκκου 48.257 γρόσια και του Μοναστηριού του Ομόδους 6.736.

Σύμφωνα με συναφείς πηγές, η αξία του τρεχούμενου νερού του τσιφλικιού στο Στρόβολο, ιδιοκτησίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ήταν 6.000 γρόσια ενώ η αξία ολόκληρου του τσιφλικιού ανερχόταν σε 15.350.

Για να γίνει αντιληπτή η αξία της περιουσίας, αρκεί να λεχθεί πως έκταση 45 σκαλών γης (στο σημερινό Στρόβολο) ήταν 2.250 γρόσια.

Όσον αφορά τη συζήτηση, κάτοικοι Στροβόλου επέμειναν πως ο προτεινόμενος δρόμος δεν πρέπει να κατασκευαστεί επειδή θα επηρεάζει τη δεξαμενή, αξιώνοντας να κηρυχθεί αρχαίο μνημείο ώστε να προστατευθεί.

Εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Πολεοδομίας υπεστήριξαν πως εξέτασαν όλες τις εναλλακτικές λύσεις με σκοπό να διασωθεί η δεξαμενή, πλην όμως κρίθηκε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου τάχθηκε υπέρ της υλοποίησης του δρόμου, παρατηρώντας πως θα ήταν ευχής έργο να διασωζόταν και η δεξαμενή.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, προειδοποίησε πως αν δεν βρεθεί λύση η οποία να διασώζει τη δεξαμενή, τότε το σχετικό κονδύλι θα σταυρωθεί. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €18 εκατ., πλέον €6 εκατ. για απαλλοτριώσεις γης κατά μήκος του δρόμου.