Σε ολοένα και δυσκολότερη εξίσωση εξελίσσεται η αναζήτηση βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων για τους γονείς. Η διαδικασία εντοπισμού ενός χώρου που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και ποιοτικές ανάγκες, αλλά και στην απόσταση από την κατοικία ή την εργασία, ξεκινά πλέον ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Η προκράτηση θέσης αρκετούς μήνες πριν θεωρείται απαραίτητη, αφού διαφορετικά δεν είναι βέβαιο ότι το ζευγάρι θα βρει διαθέσιμη επιλογή που να το καλύπτει. Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μη δημιουργία νέων σταθμών, έχει επιτείνει το πρόβλημα, αφήνοντας πολλές οικογένειες αντιμέτωπες με περιορισμένες λύσεις.

Ενδεικτική της όλης κατάστασης είναι η μαρτυρία γυναίκας, η οποία θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2026.

Όπως ανέφερε στον «Φ», «για να καταφέρω να βρω βρεφονηπιακό σταθμό εγκαίρως, έπρεπε να ξεκινήσω το ψάξιμο μόλις έμαθα ότι είμαι έγκυος, δηλαδή από τον Μάιο του 2025. Μάλιστα, κάποιοι σταθμοί ήταν ήδη γεμάτοι για την επόμενη χρονιά. Εμείς θέλαμε κάποιο σταθμό στην περιοχή όπου διαμένουμε, για να μας βολεύει, στα Λατσιά. Εκεί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σίγουρα γύρω στους 5–6 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στο τέλος φανήκαμε τυχεροί και ρωτήσαμε από τον Ιούλιο του 2025 για να κλείσουμε θέση για το μωρό μας για τον Σεπτέμβριο του 2026».

Συμπλήρωσε ότι είναι δύσκολο να βρει μια οικογένεια βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς κάποιοι είναι πιο ακριβοί σε σχέση με άλλους, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να αναζητούν λύση από νωρίς, ώστε να εξασφαλίσουν πιο προσιτές επιλογές.

Νηπιαγωγεία αποχωρούν από τα σχέδια του Υφυπουργείου Πρόνοιας

Το πρόβλημα διογκώνεται και λόγω της τακτικής που ακολουθούν ορισμένα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα οποία, ενώ συμμετείχαν στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας το προηγούμενο διάστημα, αποφάσισαν να αποχωρήσουν, αφήνοντας τους γονείς ξεκρέμαστους.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ιδιοκτήτες των εν λόγω νηπιαγωγείων αποχώρησαν όταν αντιλήφθηκαν πως αν λειτουργούσαν εκτός των προγραμμάτων θα είχαν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να μη βρίσκουν θέσεις σε άλλα σχολεία και έτσι τα παιδιά τους αναγκαστικά να συνεχίζουν να φοιτούν στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία, χάνοντας όμως την επιχορήγηση και πληρώνοντας πολλαπλάσια δίδακτρα.

«Αυξήθηκε ο όγκος των μαθητών»

Στον «Φ» μίλησε και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος ανέφερε ότι είναι αρκετά τα περιστατικά που φτάνουν κοντά του. «Το νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή για την προδημοτική θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σιγά σιγά και χρόνο με τον χρόνο δέχονται παιδιά στην προδημοτική από την ηλικία των 4 ετών», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι το όφελος είναι διπλό, καθώς οι γονείς δεν θα αναγκάζονται να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία μέχρι την ηλικία των 5 ετών πληρώνοντας δίδακτρα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας για νηπιαγωγούς.

Υπογράμμισε όμως ότι αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις προδημοτικής. «Δεν υπάρχουν αρκετές σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα οι γονείς να δυσκολεύονται να βρουν νηπιαγωγεία στην περιοχή όπου διαμένουν. Αυτό οδηγεί πολλούς γονείς να αναζητούν λύσεις σε άλλες περιοχές ή να στρέφονται ξανά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία».

Σημείωσε ότι στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία επιδοτούνται τα δίδακτρα για τις ηλικίες άνω των 4 ετών. Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν προγράμματα επιδότησης στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά.

Τα προβλήματα που οδηγούν στην έλλειψη θέσεων

Από την πλευράς της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, Θεοδοσία Μασούρα, μιλώντας στον «Φ», εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη αύξηση της ανάγκης για βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς, καθώς και για νηπιαγωγεία που εξυπηρετούν εργαζόμενους γονείς με διευρυμένο ωράριο. «Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο στις ηλικίες 0–2 ετών. Οι διαθέσιμες δομές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να δυσκολεύονται να βρουν σταθμούς για τα βρέφη τους».

Εξήγησε ότι υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να αναπτυχθούν νέοι σταθμοί αλλά και να διευκολυνθούν οι υπάρχοντες: H έλλειψη προσωπικού, καθώς υπάρχει πολύ χαμηλό ενδιαφέρον για σπουδές στον κλάδο της βρεφοκομίας και των νηπιαγωγείων. «Ως άμεσο μέτρο κρίθηκε, μέσα από το νέο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Πρόνοιας, να επιτραπεί η πρόσληψη προσωπικού από συναφείς τομείς».

Πρόσθεσε ότι η ρύθμιση αυτή θα εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση και αφορά κλάδους όπως η κοινωνική εργασία, η ψυχολογία και τα παιδαγωγικά. «Ευτυχώς συμπεριλήφθηκε στο νέο νομοσχέδιο αυτή η εξαίρεση και θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει άμεσα στην κάλυψη των αναγκών μας σε προσωπικό, ώστε να λειτουργούμε με μεγαλύτερη σταθερότητα. Μας δίνει τον απαιτούμενο χρόνο να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες ανάγκες μέχρι να εξασφαλιστεί επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο», εξήγησε.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ώστε να γίνει το επάγγελμα πιο ελκυστικό και να προσελκυστούν νέοι στον χώρο. «Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνια για να αποδώσει», τόνισε.

«Δεν δημιουργούνται νέες δομές»

Τόνισε ότι το πρόβλημα έγινε εντονότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν δημιουργούνται νέες δομές, ενώ υπάρχουν και αυστηρές κτηριακές προδιαγραφές. «Οι απαιτήσεις είναι πολύ αυστηρές όσον αφορά την καταλληλότητα του κτηρίου, την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Παίζουν ρόλο και τα τετραγωνικά των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κάτι που καθιστά την ίδρυση νέων σταθμών πιο δύσκολη».

Σημείωσε ότι για την ανέγερση ενός νηπιαγωγείου δύο–τριών αιθουσών απαιτείται μεγάλος χώρος, συχνά τρία ή τέσσερα οικόπεδα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος και αποθαρρύνει νέες επενδύσεις.

Ετοιμασία νομοσχεδίου

Η κ. Μασούρα ανέφερε ότι, μετά από παρεμβάσεις του Συνδέσμου, έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο και αναμένουν τροποποιήσεις που θα δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον τομέα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

Ερωτηθείσα αν η αυξανόμενη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση διδάκτρων, απάντησε: «Δεν το γνωρίζω. Δεν πιστεύω ότι αυξάνονται τα δίδακτρα επειδή υπάρχει ανάγκη από τους γονείς».

Τόνισε ότι οι ιδιοκτήτες των σταθμών πρέπει να τηρούν τον αριθμό παιδιών που μπορούν να δεχθούν, καθώς αυτός συνδέεται με τα τετραγωνικά των χώρων. «Θέλουμε να βρεθεί η χρυσή τομή που θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα των νηπιαγωγείων, αλλά και την ασφάλεια και ευημερία των παιδιών».

Πρόσθεσε ότι η νομοθεσία πρέπει να εναρμονίζεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το νομοσχέδιο μάς έχει δοθεί από το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Είμαστε στο στάδιο της μελέτης και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες».

Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ψηφιστούν οι αλλαγές εντός του έτους και οι σταθμοί να λειτουργούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με αναθεωρημένα δεδομένα, δίνοντας ώθηση στην επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική επένδυση. Συμπλήρωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος στην προσχολική φροντίδα.

Τέλος, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Πρόνοιας, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σίτισης των παιδιών, το οποίο βοηθά σημαντικά τους γονείς. «Ειδικά φέτος το σχέδιο έχει διευρυνθεί, καθώς επεκτάθηκαν τα κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, με στόχο να επωφεληθούν περισσότερες οικογένειες».