Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία “BYRON” στην Κύπρο, με ισχυρές καταιγίδες να επηρεάζουν από νωρίς το απόγευμα κυρίως τις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, η οποία ισχύει από τις 17:00 της Παρασκευής (5/12) μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (6/12).

Όπως ανέφερε ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χατζηγεωργίου, η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε στα δυτικά παράλια, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται τοπικά και στα νότια. Χαλάζι είναι πιθανό να συνοδεύσει τις καταιγίδες, ενώ η βροχόπτωση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη κατά διαστήματα. Μετά τα μεσάνυχτα, τα πιο δυνατά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν.

Από αύριο Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας και νέος γύρος βροχοπτώσεων.

Δείτε βίντεο της κακοκαιρίας από διάφορες περιοχές της Κύπρου