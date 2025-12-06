Υπό κράτηση τέθηκε 44χρονη για την υπόθεση κλοπής ιερών λειψάνων από παρεκκλήσι στην Πάνω Δευτερά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ύποπτη συνελήφθη χθες το βράδυ, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Η 44χρονη από την Ελλάδα, φέρεται να είχε τα Ιερά Λείψανα στο σπίτι της. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για την έκδοση διατάγματος κράτησης της.

Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 29/11, σε παρεκκλήσιο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο Ιερού Ναού στην Πάνω Δευτερά, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα λείψανα βρίσκονταν σε λειψανοθήκη μέσα στο παρεκκλήσιο, όταν άγνωστοι τα αφαίρεσαν.

Για την κλοπή ιερών λειψάνων, ανέλαβε την ευθύνη ο ιερέας του Ναού.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο πατέρας Θεόδωρος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την αδυναμία φύλαξης του χώρου και απολογήθηκε δημόσια.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ότι αυτός ο χώρος ο οποίος είναι ένας χώρος λατρείας ίσως έπρεπε να έχει τη μεγαλύτερη φροντίδα από τον ιερέα που είμαι εγώ και έπρεπε να προφυλάξω αυτό το χώρο. Ήταν μια αμέλεια μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό, από τον Άγιο αλλά και από όλους αυτούς τους ανθρώπους που στερούνται αυτή τη μεγάλη ευλογία να έρθουν να προσκυνήσουν αυτές τις μέρες τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Εφραίμ».

Σημείωσε πως ακόμη και οι χώροι λατρείας χρειάζονται μέσα ασφαλείας. «Χρειάζεται μέσα στους ιερούς χώρους να υπάρχει μια κάμερα παρακολούθηση για να προστατεύσουμε αυτούς τους ιερούς θησαυρούς».

Όπως εξήγησε, «ενώ βρισκόμασταν τον περασμένο Σάββατο εδώ στο Ναό και λειτουργούσαμε, κάποιος εισήλθε στο παρεκκλήσιο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Ναού, την ώρα που εμείς τελούσαμε τη Θεία Λειτουργία και πήρε τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ από τη μία λειψανοθήκη, το λείψανο του Αγίου Ραφαήλ από μια άλλη λειψανοθήκη και τα λείψανα της Αγίας Κυριακής και της Αγίας Ολυμπιάδος από μια άλλη λειψανοθήκη».