Ανέλαβε την ευθύνη για την κλοπή ιερών λειψάνων από το παρεκκλήσιο του Αγίου Εφραίμ στην Πάνω Δευτερά, ο ιερέας του Ναού. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα λείψανα βρίσκονταν σε λειψανοθήκη μέσα στο παρεκκλήσιο, όταν άγνωστοι τα αφαίρεσαν.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο πατέρας Θεόδωρος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την αδυναμία φύλαξης του χώρου και απολογήθηκε δημόσια.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ότι αυτός ο χώρος ο οποίος είναι ένας χώρος λατρείας ίσως έπρεπε να έχει τη μεγαλύτερη φροντίδα από τον ιερέα που είμαι εγώ και έπρεπε να προφυλάξω αυτό το χώρο. Ήταν μια αμέλεια μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό, από τον Άγιο αλλά και από όλους αυτούς τους ανθρώπους που στερούνται αυτή τη μεγάλη ευλογία να έρθουν να προσκυνήσουν αυτές τις μέρες τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Εφραίμ».

Σημείωσε πως ακόμη και οι χώροι λατρείας χρειάζονται μέσα ασφαλείας. «Χρειάζεται μέσα στους ιερούς χώρους να υπάρχει μια κάμερα παρακολούθηση για να προστατεύσουμε αυτούς τους ιερούς θησαυρούς».

Όπως εξήγησε, «ενώ βρισκόμασταν τον περασμένο Σάββατο εδώ στο Ναό και λειτουργούσαμε, κάποιος εισήλθε στο παρεκκλήσιο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Ναού, την ώρα που εμείς τελούσαμε τη Θεία Λειτουργία και πήρε τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ από τη μία λειψανοθήκη, το λείψανο του Αγίου Ραφαήλ από μια άλλη λειψανοθήκη και τα λείψανα της Αγίας Κυριακής και της Αγίας Ολυμπιάδος από μια άλλη λειψανοθήκη».

Σημειώνεται ότι οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.