Ποινή φυλάκισης επεβλήθη σε 53χρονο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου και διαπιστώθηκε πως είχε καταπιεί 72 σακουλάκια κοκαΐνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ποινή φυλάκισης 8 ετών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σε 53χρονο, αφού τον βρήκε ένοχο σε υπόθεση παράνομης εισαγωγής και κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου (κοκαΐνης) και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 53χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου στις 18.04.2025.

Υπενθυμίζεται πως, πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου, όταν εντοπίστηκε να μεταφέρει κοκαΐνη εντός του σώματός του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας αφίχθη από χώρα της Ευρώπης και υποβλήθηκε σε έλεγχο από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και το Τμήμα Τελωνείων, κατόπιν πληροφορίας που ανέφερε ότι ενδέχεται να μεταφέρει ναρκωτικά.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι μετέφερε ναρκωτικά στο σώμα του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου τέθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση και φρουρούμενη νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους ανακριτές, είχε καταπιεί 72 συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους περίπου ενός κιλού.