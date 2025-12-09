Σε κίνδυνο βρίσκεται το «κρατικό νοσοκομείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, που βρίσκεται σε όχθη ποταμού, λόγω της υπερχείλισης φραγμάτων σε Κανλί και Κιόνελι ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εκκένωσης του σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, είπε σε δηλώσεις του ο «δήμαρχος» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του στο παράνομο «TAK», ο κ. Χαρμαντζί ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με την «πολιτική προστασία», ενώ σύμφωνα με τον «διευθυντή» του νοσοκομείου εξετάζονται σενάρια εκκένωσής του.

Είπε ακόμα ότι η λεωφόρος μπροστά από το νοσοκομείο είναι κλειστή και αναφερόμενος στην κατάσταση στην υπόλοιπη κατεχόμενη Λευκωσία είπε ότι εκτός από 4-5 περιπτώσεις που χρειάστηκε η απομάκρυνση πολιτών από πλημμυρισμένα υποστατικά δεν σημειώθηκαν άλλα περιστατικά.

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη τα σχολεία στα κατεχόμενα, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Σε δηλώσεις του ο «υπουργός παιδείας» Ναζίμ Τσαβούσογλου, είπε ότι μετά και από τις τελευταίες προβλέψεις από την «μετεωρολογική υπηρεσία», όλα τα «δημόσια» και ιδιωτικά σχολεία θα παραμείνουν αύριο κλειστά ενώ σήμερα, Τρίτη από τις 13.00 μέχρι τις 17.00 θα δοθεί «διοικητική αργία» για τους εκπαιδευτικούς.

Διευκρίνισε ακόμα ότι σε κανένα σχολείο δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα από πλημμύρες ή θέματα ασφάλειας για τους μαθητές.

ΚΥΠΕ