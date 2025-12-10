Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έρευνας και διάσωσης του Ισραήλ και της Ελλάδας καθώς και της Λιμενικής Αστυνομίας της Κύπρου -σύμφωνα με δημοσίευμα της The Jerusalem Post- για ένα γιοτ από το Ισραήλ με τέσσερις επιβαίνοντες, η τύχη του οποίου αγνοείται.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το σκάφος αναχώρησε στις 2 Δεκεμβρίου από την Ασντόντ, με τελικό προορισμό την Κρήτη. Ωστόσο, η επαφή με το γιοτ χάθηκε στα ανοιχτά της Πάφου.

Στο σκάφος, όπως επισημαίνεται, επέβαιναν τέσσερα άτομα και κανένας δεν γνωρίζει τι απέγιναν.

Η εξαφάνιση του σκάφους συμπίπτει με την έλευση της κακοκαιρίας Byron, επισημαίνει η Jerusalem Post, η οποία χτυπά με έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους τόσο την Κύπρο, ενώ έφτασε πλέον και στο Ισραήλ.

Οι Αρχές του Ισραήλ, εξετάζουν για ποιον λόγο επετράπη στο σκάφος να αποπλεύσει παρά την έλευση της κακοκαιρίας.

Το σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή

Το ΚΣΕΔ ειδοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδος στις 15:00 χθες, ότι το σκάφος δεν έφτασε στην Κρήτη και πως η τελευταία γνωστή θέση του ήταν 90 ναυτικά μίλια νότια της Πάφου.

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο “Νέαρχος” και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες προς διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα σε φωνητικές αγγελίες, έκδοση Navtex και εκτροπή παραπλέοντων σκαφών για να περάσουν από το τελευταίο σημείο που έδωσε στίγμα το σκάφος.

Οι έρευνες που πραγματοποιούνταν και κατά την διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω των καιρικών συνθηκών δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις έρευνες τα ελικόπτερα. Αυτό θα γίνει όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Το ΚΣΕΔ είναι σε επαφή και με τις αρχές του Ισραήλ (RCC Haifa) αφού υπάρχει πιθανότητα το σκάφος λόγω καιρικών συνθηκών να επιχείρησε να επιστρέψει στο Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος καπετάνιος του σκάφους έχει μεγάλη εμπειρία ως κυβερνήτης.