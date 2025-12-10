Σε παρατεταμένο μοτίβο βροχοπτώσεων εισέρχεται η Κύπρος, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικής βελτίωσης τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Ανδρέας Χρυσάνθου, ο οποίος ανέφερε πως παρά την παροδική εξασθένηση των φαινομένων μέσα στο Σαββατοκύριακο, το υγρό σκηνικό επιστρέφει από τη Δευτέρα, με την τάση να δείχνει ότι καθώς πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, η χώρα πιθανόν να βιώσει ακόμη ένα βροχερό τριήμερο.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι σήμερα σημαντικά και παρατεταμένα φαινόμενα θα πλήξουν, κυρίως τα ανατολικά, με βροχές που κατά τόπους θα είναι έντονες.

Όπως εξήγησε, «το χαμηλό βαρομετρικό, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του νησιού συνεχίζει να τροφοδοτεί την επικράτεια με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με την κατάσταση να βελτιώνεται από αργά το απόγευμα», για να προσθέσει πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά, επιμένοντας κυρίως στην ανατολική Κύπρο απόψε.

«Αύριο, αν και ο καιρός θα είναι πιο βελτιωμένος, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως τις σημερινές εντάσεις», ανέφερε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, από την Παρασκευή φαίνεται να επικρατεί πιο ήπιο σκηνικό, με σχεδόν παύση φαινομένων το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένονται εκ νέου κάποιες βροχές, εντονότερες όμως από αυτές του Σαββατοκύριακου, αλλά όχι στο επίπεδο των σημερινών φαινομένων.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Δευτέρα επαναφέρει πιο αξιόλογες βροχές, ενώ το μοτίβο ενδέχεται να συνεχιστεί και την Τρίτη, με τον κ. Χρυσάνθου να υπογραμμίζει πως μέσα στο επόμενο πενθήμερο δεν αναμένεται καμία «παρατεταμένη περίοδος καλοκαιρίας».

Κοντά στα όρια των εποχικών προγνώσεων

Σε ερώτηση πώς εντάσσονται οι συγκεκριμένες βροχές στις μακροπρόθεσμες κλιματικές τάσεις της Κύπρου, ο κ. Χρυσάνθου υπενθύμισε ότι οι εποχικές προβλέψεις τοποθετούν τις βροχοπτώσεις μεταξύ 50% και 75% του υδρολογικού έτους.

«Μέχρι στιγμής το νησί βρίσκεται στο 43%, με τον Δεκέμβριο – έναν από τους πολύομβρους μήνες μαζί με Ιανουάριο και Φεβρουάριο – να δείχνει ότι θα συμβάλει καθοριστικά. Ενδεχομένως να κινηθούμε στα όρια των φετινών εποχικών προγνώσεων, όπως συνέβη και πέρσι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μέχρι τώρα εικόνα «είναι ενθαρρυντική».

Μάλιστα, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός ανέφερε ότι μέσα σε μόλις τρεις έως τέσσερις μέρες, η Κύπρος έχει λάβει σχεδόν το μισό των κανονικών βροχών του Δεκεμβρίου, κάτι που χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό».

Ευεργετικές οι βροχές για υδροφορίες και φράγματα

Ερωτηθείς εάν μετεωρολογικά οι βροχές αυτές θεωρούνται ευεργετικές, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι οι βροχοπτώσεις είναι «πολύ προσοδοφόρες και αξιόλογες», εμπλουτίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σε σχέση με τις εισροές στα φράγματα, ανέφερε ότι θα χρειαστεί να αναμένεται η ολοκλήρωση των φαινομένων αυτής της εβδομάδας, καθώς απαιτούνται και ισχυρότερες βροχές, τις οποίες ήδη λαμβάνουμε.

Πρώτο στίγμα για τα Χριστούγεννα, πιθανό το βροχερό σκηνικό

Ερωτηθείς κατά πόσον βροχερό θα είναι το σκηνικό και τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο κ. Χρυσάνθου τόνισε πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η πρώτη, πολύ απομακρυσμένη εικόνα, δείχνει «καλά Χριστούγεννα», με πιθανότητα οι μέρες της γιορτής να συνοδευτούν εκ νέου από βροχές, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη γενική τάση του Δεκεμβρίου, που επιφυλάσσει σημαντικά διαστήματα.