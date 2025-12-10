Με θλίψη έγινε γνωστό απόψε ο θάνατος του σκηνοθέτη Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε το Omega Channel, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να ξεκινά αφιερωμένο στη μνήμη του, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την επικαιρότητα. Η οικογένεια του σταθμού «έχασε τον μαέστρο της», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου υπήρξε επί σειρά ετών ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της δημοσιογραφικής ομάδας του σταθμού, συντονίζοντας με επαγγελματισμό και ψυχραιμία την παραγωγή του κεντρικού δελτίου. «Ήταν πίσω από όλα, όσα βλέπετε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθυντής ειδήσεων του Omega Channel, αποχαιρετώντας τον συνεργάτη του και μιλώντας για «μια ήρεμη δύναμη», με πάθος, αφοσίωση και χιούμορ.

Ο σταθμός εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Μαρία, στην κόρη τους, Νεφέλη, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.