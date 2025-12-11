Ορμητικά νερά διασχίζουν τον ποταμό Πεδιαίο στη Λευκωσία, μετά από μήνες ξηρασίας. Χείμαρρος καταλήγει σε παραλία της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, χρωματίζοντας κόκκινη τη θάλασσα. Δρόμοι και σπίτια σε όλες τις πόλεις γέμισαν με λασπόνερα, καθώς η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά το νησί μας.

Όμως, παρά τις πλημμύρες, τα φράγματα της Κύπρου παραμένουν άδεια, έχοντας σήμερα ελάχιστα αποθέματα νερού.

Η ελπίδα παραμένει ζωντανή, ωστόσο, καθώς ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, επισημαίνει στον «Φ» πως οι βροχές δεν τελείωσαν ακόμη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να μας συντροφεύουν έως και τα Χριστούγεννα, ενδεχομένως και μετά από αυτά.

Καλύψαμε έως και το 57% της βροχής για τον Δεκέμβρη (σ.σ. με βάση τις προχθεσινές μετρήσεις), επισήμανε ο κ. Χρυσάνθου. «Οι βροχές μας έδωσαν 60 χιλιοστά νερού από τα 105 που αναλογούν τον Δεκέμβριο, φτάνοντας στο 50% του συνόλου του υδρολογικού έτους».



Οι βροχές, ωστόσο, αναμένεται να περιοριστούν από σήμερα, καθώς εξασθενεί το χαμηλό βαρομετρικό Byron.

Ο καιρός καθαρίζει έως το απόγευμα της Κυριακής, οπόταν και αναμένεται να μας επηρεάσει «μια νέα -σύντομη- διαταραχή, η οποία προβλέπεται να δώσει βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Τρίτη. Βεβαίως, όλα είναι ευμετάβλητα», υπογράμμισε.



Σε σχέση με την αποθαρρυντική εισροή στα φράγματα, ο κ. Χρυσάνθου, επισήμανε πως η γη ήταν διψασμένη από την παρατεταμένη ξηρασία και πως η λειψυδρία δυσχεραίνει την αποθήκευση νερού.

Ανάλογη ήταν και θέση που εξέφρασε η ανώτερη εκτελεστική μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Γιάννα Οικονομίδου, η οποία σημείωσε πως το έδαφος «δεν έχει ακόμη κορεστεί» μετά τη μακρά περίοδο ανομβρίας.

Η εισροή νερού στα φράγματα το τελευταίο 24ωρο, ανήλθε σε 67.000 κυβικά μέτρα, ενώ από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα η συνολική εισροή φθάνει τα 948.000 κ.μ.

Υπογράμμισε, ακόμη, πως ποσότητες νερού του προηγούμενου 24ώρου ήταν ανάλογες της ημερήσιας κατανάλωσης.



Όσον αφορά στη συνολική πληρότητα των φραγμάτων, αυτή παραμένει μόλις στο 9,4% (από 25,4% που ήταν πέρσι).

Από τα 290.804 εκατ. κυβικά μέτρα νερού που είναι η συνολική τους χωρητικότητα, σήμερα διαθέτουν 27.474 εκατ. κ.μ. νερού, από 73.950 εκατ. κ.μ. νερού που ήταν πέρσι.

Χαλασμός στα κατεχόμενα



Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κατεχόμενες περιοχές από την κακοκαιρία Byron. Το ολοκαίνουργιο λεγόμενο «προεδρικό συγκρότημα» όπως και το κτήριο της λεγόμενης «βουλής» πλημμύρισαν. Δρόμοι μετετράπησαν σε χειμάρρους, αυτοκίνητα βούλιαξαν στα λασπόνερα.



Το ένα φράγμα στο Κιόνελι υπερχείλισε, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την κατάσταση, με τα κατεχόμενα εδάφη να τίθενται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Όσον αφορά, πάντως, στην υπερχείλιση φράγματος στο Κιόνελι, η κ. Οικονομίδου σημείωσε πως αυτό έχει να κάνει αφενός από τις πιο έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή και αφετέρου από τη χωρητικότητά του.

Υποχωρούν για λίγο τα φαινόμενα



Σήμερα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Στις κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι, χωρίς να το στρώσει. Στην περιοχή θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται νεφώσεις. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, οι οποίες θα ενταθούν σε καταιγίδες.