Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι διαμορφώνουν και σήμερα τον καιρό, όμως αναμένονται από τις απογευματινές ώρες και μετά. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ από τις απογευματινές ώρες και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και τα νότια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ είναι πιθανό να σχηματιστεί παγετός στις κορυφές με θερμοκρασία στους 3 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.