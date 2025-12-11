Κύπρος και Ελλάδα τίμησαν το βράδυ της Τετάρτης με μεγάλη εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, τον ακαδημαικό, ιστορικό, συγγραφέα και διπλωμάτη Γιώργο Γεωργή, για την πολύχρονη προσφορά του προς τον πολιτισμό, την έρευνα και την διπλωματία. Τον Γιώργο Γεωργή τίμησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι η τιμή στον σπουδαίο επιστήμονα και διπλωμάτη γίνεται στο Σπίτι της Κύπρου, ένα χώρο που ο ίδιος εμπνεύστηκε και υλοποίησε κατά την διάρκεια της θητείας του ως Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων στο Σπίτι της Κύπρου, τον κ. Γεωργή τίμησαν επίσης με την παρουσία τους μέλη των κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου, παράγοντες της δημόσιας ζωής των δύο κρατών, συνεργάτες του στο ακαδημαικό και ερευνητικό του έργο, καθώς και πλήθος κυπρίων που ζουν στην Αθήνα.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Κύπρου τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος Γεωργής είχε την ευλογία να δει το όραμά του να πραγματώνεται και το έργο του να αναγνωρίζεται.

Καταξιωμένος ιστορικός, διακεκριμένος διπλωμάτης, έγκριτος πανεπιστημιακός δάσκαλος, αφοσιωμένος ερευνητής και πολυγραφότατος συγγραφέας βιβλίων που εμπλούτισαν την κυπριακή και την ελληνική βιβλιογραφία γενικότερα, ο Γιώργος Γεωργής κατευθύνει όλες αυτές τις ιδιότητές του σε μία κοινή συνισταμένη: την άσβεστη και άδολη αγάπη του για την Κύπρο και τους ανθρώπους της, την ιστορία και τον πολιτισμό της, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η εκδήλωση αυτή, επεσήμανε, έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, γιατί το Σπίτι της Κύπρου, το Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, αποτελεί, για τον Γιώργο Γεωργή, έργο ζωής, αποτελεί χωρίς καμία δόση υπερβολής το τέκνο και το σπίτι του.

Ο Γιώργος Γεωργής έχει καταξιωθεί στη συνείδησή μας ως μία εξέχουσα προσωπικότητα της πνευματικής, πολιτιστικής και ακαδημαϊκής ζωής των δύο χωρών, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ υπήρξε χωρίς αμφιβολία και πρωτοπόρος οραματιστής στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτιστικής διπλωματίας, αφού ως πρώτος Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου κατάφερε να αναδείξει στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας ένα εν πολλοίς άγνωστο πρόσωπο της Κύπρου: αυτό που έχει να κάνει με τη μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό της, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, το κοινό μας πολιτιστικό πρόσωπο και τους δεσμούς που από τα βάθη της Ιστορίας συνδέουν τον Ελληνισμό.

Χωρίς αμφιβολία, η τιμητική εκδήλωση καταδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση του πολυσχιδούς και πολυσήμαντου έργου του Γιώργου Γεωργή, τη δημιουργική πνευματικότητά του και την πολυδιάστατη συνεισφορά του στην ανάδειξη και προβολή των άρρηκτων δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου ανέφερε. Όχι μόνο ως καθοδηγητής στην αρχική λειτουργία του Σπιτιού της Κύπρου, αλλά και ως διατελέσας Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και ως Πανεπιστημιακός Δάσκαλος και ακαταπόνητος μελετητής και ερευνητής της Ιστορίας και του Πολιτισμού μας, κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε χαιρετισμό του ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, έκανε λόγο για ένα άνθρωπο του πολιτισμού που αποτέλεσε την αιτία να γνωρίσει σε βάθος του έργο του Γιώργου Σεφέρη και την Κύπρο. Είμαι περήφανος που εδώ και 40 τόσα χρόνια ο Γιώργος Γεωργής με τιμά με την φιλία του, τόνισε.

Ο ίδιος ο τιμώμενος μιλώντας στην εκδήλωση ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον πρώην Πρόεδρο της Ελλάδος, Προκόπη Παυλόπουλο και όλους όσοι συνέβαλαν στην εκδήλωση προς τιμή του, κάνοντας λόγο για την κορυφαία στιγμή της ζωής του.

Η εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.