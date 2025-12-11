Η Εθνική Φρουρά πραγματοποίησε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, το δεκαήμερο από την 1η μέχρι τη 10η Δεκεμβερίου, ως μέρος των δραστηριοτήτων που διοργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με αφορμή την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντών του ΟΗΕ».

Στο πλαίσιο αυτό, προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, συμμετείχε σε πλήθος δραστηριοτήτων όπως έρανοι, συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, εκστρατείες καθαριότητας και δεντροφυτεύσεις.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, διοργανώθηκαν αιμοδοσίες σε αριθμό Στρατοπέδων, στις οποίες συμμετείχε μόνιμο προσωπικό και εθνοφρουροί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι σήμερα, κατά το έτος 2025, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των φιαλών αίματος που προσφέρθηκαν από το προσωπικό της Εθνικής φρουράς, φτάνοντας τις 2.289 φιάλες, ενώ παράλληλα εγγράφηκαν με λήψη δείγματος, 388 νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την υψηλή ανταπόκριση του προσωπικού στο κάλεσμα για κοινωνική προσφορά.

Δείτε τις εικόνες: