Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο 9χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση χθες βράδυ στη λεωφόρο Αγίου Ανδρέου, στην Παλλουριώτισσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το βράδυ, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 9χρονος, τη στιγμή που επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμορραγία στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.