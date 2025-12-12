Με στόχο κανένα τραπέζι να μη μείνει άδειο τα Χριστούγεννα, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός προχωρεί και φέτος στη διανομή 2.000 «Πακέτων Αγάπης» ή κουπονιών, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός παρουσίασε σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, το έργο και τις πρωτοβουλίες του στο πλαίσιο πρόγευματος εργασίας με δημοσιογράφους, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων συνεχούς ανθρωπιστικής προσφοράς στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων «Πακέτων Αγάπης», μέσω του οποίου φέτος θα διατεθούν 2.000 πακέτα ή κουπόνια από υπεραγορές σε οικογένειες και άτομα σε ολόκληρη την Κύπρο που έχουν ανάγκη. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει περίπου 25 είδη ξηράς τροφής, καλύπτοντας όλα τα απαραίτητα για ένα πλήρες χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις πυρόπληκτες οικογένειες της Λεμεσού, για τις οποίες η οικονομική ενίσχυση μέσω κουπονιών είναι αυξημένη και διαφοροποιείται, ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας.

Σημαντικές εξελίξεις ανακοινώθηκαν και για το Θεραπευτικό Κέντρο «Στέλλα Σουλιώτη», ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Όπως αναφέρθηκε, το Κέντρο βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επίσημη μεταμόρφωσή του σε Κέντρο Αποκατάστασης, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Η μετεξέλιξη αυτή προνοεί έργα και αναβαθμίσεις στην υφιστάμενη οικοδομή, ώστε τα παιδιά που λαμβάνουν θεραπείες να μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να διαμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας καθημερινή και εντατική φροντίδα. Στόχος είναι η ταχύτερη αποκατάσταση και η καλύτερη επανένταξή τους στην καθημερινότητα.

Όπως τονίστηκε, το Θεραπευτικό Κέντρο εξυπηρετεί ετησίως λίγο περισσότερα από 100 παιδιά, τα οποία λαμβάνουν συνήθως ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών, από υδροθεραπεία και φυσιοθεραπεία μέχρι ψυχοκοινωνική στήριξη, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολυδιάστατα. Με τη μετατροπή του σε Κέντρο Αποκατάστασης, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, επισημάνθηκε ότι στη σημερινή του μορφή το Κέντρο είναι επαρκώς στελεχωμένο. Ωστόσο, με τη μετεξέλιξη σε Κέντρο Αποκατάστασης και με βάση τη νέα νομοθεσία, θα απαιτηθεί συμμόρφωση με αυξημένες προδιαγραφές, γεγονός που συνεπάγεται ενίσχυση του προσωπικού, των ιδιοτήτων και του εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία των «Πακέτων Αγάπης», ετοιμάζοντας συνολικά οκτώ πακέτα με τρόφιμα και είδη υγιεινής, τα οποία θα διατεθούν σε παιδιά σχολείων που έχουν αξιολογηθεί από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες ως οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.