Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, η τελετή αποφοίτησης της νέας σειράς Στρατονόμων της 2025 ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «Ηλία Παπακυριακού» στην Αθαλάσσα, με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα να υπογραμμίζει στην ομιλία του, τον καθοριστικό ρόλο της Στρατονομίας στη διατήρηση της πειθαρχίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της απαιτητικής εκπαίδευσης από τους νέους Στρατονόμους, τονίζοντας ότι η επιτυχία τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας, του ήθους και της αντοχής τους. Κάλεσε τους νέους να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τον νόμο και να αποτελούν πρότυπο πειθαρχίας, σημειώνοντας ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην τυπική εκτέλεση καθηκόντων, αλλά αποτυπώνει τις θεμελιώδεις αξίες του στρατεύματος: θάρρος, ακεραιότητα και συνοχή.

Υπογραμμίζοντας τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 51 χρόνια, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις προσπάθειες του Υπουργείου Άμυνας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, μέσω του οποίου η Κύπρος διεκδικεί ποσό 1,2 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως είπε, η αναβάθμιση των μέσων, η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανέδειξε τη σημασία των διεθνών συνεργασιών, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μέσω διμερών και πολυμερών σχημάτων, που ενισχύουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς και ενδυναμώνουν τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους γονείς και συγγενείς των νέων Στρατονόμων, τους οποίους ευχαρίστησε για τη στήριξη που προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Παράλληλα, συνεχάρη τη Διοίκηση της Στρατονομίας και τους εκπαιδευτές για τον επαγγελματισμό τους και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση των νέων στελεχών.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός κάλεσε τους νέους Στρατονόμους να υπηρετήσουν με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους, τιμώντας τη Στρατονομία και την Εθνική Φρουρά.

Δείτε εικόνες και βίντεο: