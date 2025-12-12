Η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό ότι η απρόσκοπτη και άμεση διέλευση των ασθενοφόρων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να θέσει ανθρώπινες ζωές σε σοβαρό κίνδυνο.

Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι οδηγοί εμφανίζουν δισταγμό στο να παραχωρήσουν προτεραιότητα σε ασθενοφόρα, ειδικά όταν βρίσκονται ακινητοποιημένοι σε ελεγχόμενες διασταυρώσεις με κάμερες φωτοεπισήμανσης.

Διευκρινίζεται ότι:

Όταν ασθενοφόρο με ενεργοποιημένους φάρους και σειρήνα πλησιάζει διασταύρωση, οι οδηγοί των προπορευόμενων οχημάτων επιτρέπεται να κινηθούν προς τα εμπρός, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή συνεχόμενης άσπρης γραμμής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εκδίδονται εξώδικες καταγγελίες.

Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στην ανάδοχο εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα φωτοεπισήμανσης να ελέγχει όλες τις σχετικές καταγραφές και να μη διαβιβάζει καταγγελίες όταν πρόκειται για διευκόλυνση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά).

Σε περίπτωση όπου πολίτης ενδέχεται να λάβει εξώδικο ενώ παραχωρούσε προτεραιότητα σε ασθενοφόρο, καλείται να επικοινωνήσει με την ανάδοχο εταιρεία στο τηλ. 80008009, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα μεταξύ 08:00 – 17:00, ώστε να γίνει άμεση ακύρωση, αφού προηγηθεί σχετικός έλεγχος και από την Αστυνομία – Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.

Η Αστυνομία καλεί όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν κατανόηση και υπευθυνότητα, παραχωρώντας άμεσα προτεραιότητα σε όλα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει μια ανθρώπινη ζωή. Ας συμβάλουμε όλοι, με ευαισθησία και συνεργασία, ώστε η βοήθεια να φτάνει έγκαιρα σε όσους τη χρειάζονται.