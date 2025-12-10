Ασθενοφόρο βρέθηκε για άλλη μια φορά, κολλημένο πίσω από ουρές αυτοκινήτων σε φώτα τροχαίας εξαιτίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Όπως θα δείτε σε βίντεο που δημοσιεύουμε οι σειρήνες και οι φάροι του ασθενοφόρου ήταν ενεργοποιημένοι, ωστόσο αυτό παρέμεινε κολλημένο στο ίδιο σημείο. Παρ’ όλο που τα προπορευόμενα οχήματα προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα διάδρομο για να περάσει το ασθενοφόρο, εντούτοις δεν περνούσαν τη γραμμή λόγω των καμερών.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε σήμερα, στη συμβολή των Λεωφόρων Μακαρίου και Σπύρου Κυπριανού.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν αρκετές φορές τόσο με ασθενοφόρα όσο και με πυροσβεστικά οχήματα.