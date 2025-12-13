Ανατροπή στο Εφετείο, το οποίο για δεύτερη φορά δικαίωσε γιατρό και ιδιοκτήτη της Κλινικής ΟΦΘΑΛΜΟΣ. Η απόφαση ανέτρεψε τις πειθαρχικές κυρώσεις που είχαν οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή του δικαιώματός του να ασκεί το επάγγελμα, με σοβαρές επαγγελματικές και οικονομικές συνέπειες.

Το Εφετείο, συγκροτούμενο από τους Δικαστές Ευσταθίου, Σεραφείμ και Λυσσάνδρου, ανέτρεψε τόσο την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών όσο και την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι η πειθαρχική διαδικασία ήταν νομικά ελαττωματική και δεν μπορούσε να σταθεί.

Ο Γιάννος Γεωργιάδης, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Y. Georgiades & Associates LLC, που εκπροσώπησε τον ιατρό σε όλη τη διάρκεια της υπόθεσης, δήλωσε ότι η απόφαση είναι σαφής και κατηγορηματική.

«Πρόκειται για μια ισχυρή και πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση. Το Εφετείο επιβεβαίωσε ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να υπονομεύεται η ιατρική καινοτομία ή η επαγγελματική αριστεία. Η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε πλήρως», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Καταγγελία από την Οφθαλμολογική Εταιρεία – Πειθαρχική δίωξη

Η πειθαρχική διαδικασία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της Οφθαλμολογικής Εταιρείας, με τον ισχυρισμό ότι ο ιατρός δεν είχε εξασφαλίσει άδεια από την Επιτροπή Βιοηθικής για καινοτόμο θεραπευτική αγωγή που αφορούσε τη μακροπάθεια ωχράς κηλίδας, καθώς και παθήσεις ξηρού και υγρού οφθαλμού.

Η συγκεκριμένη θεραπεία είναι κατοχυρωμένη από το 2011 με Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το οποίο είχε καταχωρηθεί με τη νομική υποστήριξη της δικηγορικής εταιρείας Y.Georgiades @ Associates LLC.

Παρά ταύτα, ο ιατρός παραπέμφθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών, το οποίο επέβαλε τρίμηνη αναστολή της άσκησης του επαγγέλματός του.

«Η ιατρική πρόοδος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η επιστημονική καινοτομία και οι κατοχυρωμένες θεραπείες δεν μπορούν να αγνοούνται ή να διαστρεβλώνονται μέσω ελαττωματικών πειθαρχικών διαδικασιών».

Προσφυγή του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

Μετά την αρχική δικαίωση του ιατρού στο Εφετείο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών, ως διάδικος, προσέφυγε στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση για επανεκδίκαση.

Κατά την επανεκδίκαση, το Εφετείο δικαίωσε εκ νέου τον ιατρό, εκδίδοντας ακόμη πιο αναλυτική και αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία ανέτρεψε πλήρως όλες τις πειθαρχικές διαπιστώσεις και κυρώσεις.

«Η επανεκδίκαση δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. «Ακόμη και μετά την παρέμβαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το Εφετείο κατέληξε στο ίδιο σαφές συμπέρασμα: η πειθαρχική διαδικασία ήταν εκ θεμελίων προβληματική».

Σοβαρές διαδικαστικές πλημμέλειες

Στην απόφασή του, το Εφετείο εξέτασε τη νομιμότητα της έρευνας που οδήγησε στην πειθαρχική δίωξη και διαπίστωσε σοβαρές διαδικαστικές πλημμέλειες. Το Δικαστήριο τόνισε ότι όταν το θεμέλιο μιας πειθαρχικής διαδικασίας είναι παράνομο, καταρρέουν όλες οι επόμενες αποφάσεις, περιλαμβανομένης και της αναστολής.

«Η αναστολή δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιβληθεί», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Ο πελάτης μας υπέστη σημαντική οικονομική ζημιά και σοβαρό πλήγμα στη φήμη του, εξαιτίας μιας διαδικασίας που κρίθηκε πλέον νομικά αβάσιμη».

Όχι μεμονωμένο περιστατικό

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σε ξεχωριστή υπόθεση που ολοκληρώθηκε πέρσι, τα Δικαστήρια επιδίκασαν αποζημιώσεις και έξοδα άνω των €100.000 σε αγωγή δυσφήμισης κατά τριών οφθαλμιάτρων προς όφελος του ίδιου γιατρού.

«Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πειθαρχική ή ηθική εξόντωση», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ακολουθεί αγωγή αποζημιώσεων

Μετά την πλήρη ανατροπή της πειθαρχικής απόφασης, ο ιατρός προχωρεί πλέον σε αστική αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, διεκδικώντας αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την παράνομη αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τη ζημιά που υπέστη.

«Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πλήρη λογοδοσία», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Όσοι ενήργησαν κακόπιστα και στηρίχθηκαν σε αβάσιμη διαδικασία, θα κληθούν να απαντήσουν ενώπιον της πολιτικής δικαιοσύνης».

Ευρύτερη σημασία της απόφασης

Η απόφαση των Δικαστών Ευσταθίου, Σεραφείμ και Λυσσάνδρου αναμένεται να έχει ευρύτερη σημασία για τη λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

Όπως κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης:

«Τα πειθαρχικά όργανα οφείλουν να λειτουργούν εντός των ορίων του νόμου. Η καινοτομία δεν είναι παράπτωμα και η επαγγελματική αριστεία δεν μπορεί να τιμωρείται».