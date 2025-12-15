Πραγματοποιήθηκαν επί κυπριακού εδάφους, οι πρώτες βολές «αποδοχής», των νέων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ) «TAMNAVA», τους οποίους προμηθεύτηκε η Κύπρος και η Εθνική Φρουρά από την Σερβία πριν από λίγο καιρό.

Οι βολές «αποδοχής» αποτελούν μια διαδικασία, κατά την οποία η Εθνική Φρουρά, εξετάζει τη λειτουργικότητα ενός συστήματος και ως εκ τούτο το «αποδέχεται» σε Υπηρεσία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, παρόντες στη διαδικασία στο Πεδίο Βολής Κιτίου, την περασμένη Τετάρτη 11/12, ήταν και Σέρβοι ειδικοί, ούτως ώστε να συνδράμουν στη διαδικασία εξέτασης των συστημάτων.

Το περασμένο καλοκαίρι, Κύπριοι πυροβολητές βρέθηκαν στη Σερβία για πραγματοποίηση βολών και εκπαίδευση στον χειρισμό αυτών των συστημάτων. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, τα πρώτα συμπεράσματα από την απόδοση τους, χαρακτηρίζονται ως άριστα.

Ο πολλαπλός εκτοξευτής πυραύλων TAMNAVA αποτελεί ένα τεχνολογικά προηγμένο, πλήρως αυτοματοποιημένο μέσο, υψηλής επιχειρησιακής αξίας που διακρίνεται για την ευκινησία και την αποτελεσματικότητά του. Η ένταξή του αναβαθμίζει το όπλο του Πυροβολικού, προσφέροντας δυνατότητες για ταχεία αντίδραση, αυξημένη ακρίβεια και μεγάλη ισχύ πυρός στην εκτέλεση αποστολών.

Το εν λόγω σύστημα, μπορεί να ρυθμιστεί από τους πυροβολητές, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους μεγαλύτερου διαμετρήματος, οι οποίο μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα βεληνεκές, μετατρέποντας το έτσι σε στρατηγικό όπλο.

Μπορεί να λειτουργεί ως μια αυτόνομη ανεξάρτητη μονάδα πυρός, δηλαδή, δεν χρειάζεται το λεγόμενο «ΚΔΠ» (Κέντρο Διεύθυνσης Πυρός). Το νέο σύστημα αποτελεί σημαντικό βήμα στο συνεχή εκσυγχρονισμό και ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς.