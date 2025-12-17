Περίπου 350 είναι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή, αποσπασμένοι, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν εκ του προχείρου χθες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συζητούσε την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο πρόεδρος της, Παύλος Μυλωνάς, και η οποία επιχειρεί να τερματίσει την υφιστάμενη κατάσταση με τις προαγωγές αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Προνοεί: Όταν ένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός – είτε στο υπουργείο Παιδείας, είτε αλλού – λάβει προαγωγή (βοηθός διευθυντής ή διευθυντής), τότε να τερματίζεται η απόσπασή του και να τοποθετείται σε σχολείο αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της νέας του θέσης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έπειτα από ερωτήματα του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, η Επιτροπή ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας όπως ενημερώσει για τον αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών την παρούσα χρονική στιγμή, με τον γενικό του διευθυντή Μάριο Παναγίδη, να σημειώνει πως τα επίσημα στοιχεία θα αποσταλούν σύντομα στην Επιτροπή. Ωστόσο, παρόντες ήταν και οι διευθυντές των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων, οι οποίοι έδωσαν κάποιους αριθμούς, ενημερώνοντας σε κάποιο βαθμό τους βουλευτές. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ανέρχεται περίπου 350 άτομα κάποια από τα οποία κατέχουν διευθυντικές θέσεις (βοηθοί διευθυντές, βοηθοί διευθυντές Α’ και διευθυντές).

Αξίζει να σημεωθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς αντιμετωπίζουν με θετικό μάτι την εν λόγω πρόταση νόμου, η οποία αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα να τεθεί για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Μάριος Παναγίδης, ανέφερε πως το Υπουργείο είναι θετικό σε αυτή την αλλαγή, ωστόσο έθεσε δύο σημεία, τα οποία θεωρεί πως θα πρέπει να διασφαλιστούν. Το πρώτο, είναι να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνδυαστικά καθήκοντα (δηλαδή είναι και διδάσκοντες σε σχολεία και κάποιες ώρες βρίσκονται στο Υπουργείο για συγκεκριμένα θέματα – συνδετικοί λειτουργοί και ειδικοί σύμβουλοι). Το δεύτερο, είναι να υπάρξει μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε περίπτωση που ψηφιστεί. Μάλιστα, λέχθηκε χρόνος μετάβασης «ένα, δύο ή τρία χρόνια» για να προετοιμαστούν διαδικασίες αλλά και κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν.

Θετική δηλώνει και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία επίσης, θέτει ζητήματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν και να καλυφθούν ανάγκες. Αναφέρθηκε ότι στην ΕΕΥ υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία εκτελούν εκπαιδευτικοί καθώς δεν πρόκειται για οργανικές θέσεις, όπως π.χ. ζητήματα πληροφορικής. Στην τοποθέτηση αυτή, παρενέβη ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος διερωτήθηκε γιατί Υπουργεία και Υπηρεσίες να χρειάζονται καθηγητές πληροφορικής για αυτά τα θέματα, με χιλιάδες ευρώ μισθό, και να μην επιλέγονται από την αγορά εργασίας νέοι του κλάδου.

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ανέφερε ότι εδώ και χρόνια η οργάνωση ζητά όπως τα αποσπασμένα στελέχη που προάγονται, επιστρέφουν στα σχολεία. «Για εμάς είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες», σημείωσε ο κ. Ταλιαδώρος, θέτοντας και θέμα αναδρομικής ισχύος. Δηλαδή, εάν ψηφιστεί η εν λόγω νομοθεσία, να μην αφορά μόνο όσους αποσπασμένους προαχθούν αλλά και όσους έχουν ήδη προαχθεί και συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς απόσπασης στο υπουργείο Παιδείας και όχι μόνο. Ο κ. Ταλιαδώρος ανέφερε ότι «είναι ακόμη πιο προκλητικό» να υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε άλλες Υπηρεσίες που δεν συνάδουν με τα καθήκοντα τους.

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε πως για τις αποσπάσεις θα πρέπει να υπάρχει εναλλαξιμότητα, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο, εκπαιδευτικοί να παραμένουν αποσπασμένοι πολλά χρόνια. Η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε σε συμφωνία χρόνων μεταξύ ΠΟΕΔ και υπουργείου Παιδείας για συγκεκριμένες θέσεις και καθήκοντα, όπου χρειάζονται αποσπασμένοι διευθυντές.