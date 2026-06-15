Με τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης αρχίζει σήμερα, η δεύτερη εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ), στις οποίες συμμετέχουν πέραν των 5.100 υποψήφιοι που διεκδικούν θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, στην «ατζέντα» της ημέρας περιλαμβάνεται και η εξέταση άλλων δύο μαθημάτων – των Αρχαίων Ελληνικών και της Τεχνολογίας Τεχνικών Σχολών (Πρακτικής Κατεύθυνσης) – καθώς και η έναρξη της Πρακτικής Δοκιμασίας για υποψήφιους που ενδιαφέρονται για Σχολές Φυσικής Αγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης είναι το δεύτερο σε μαζικότητα (μετά τα Νέα Ελληνικά που ήταν υποχρεωτικά για όλους τους υποψήφιους) και σε αυτό θα συμμετάσχουν σήμερα συνολικά 2.826 υποψήφιοι.

Υψηλή συμμετοχή υποψηφίων έχουν και άλλα μαθήματα, όπως είναι η Φυσική (2.224 υποψήφιοι), τα Αγγλικά (2.171 υποψήφιοι) καθώς και τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού (2.006 υποψήφιοι). Με μεγάλους αριθμούς υποψηφίων ακολουθούν η Βιολογία (1.515) και τα Οικονομικά (1.388), ενώ κάτω από 1.000 υποψηφίους έχουν η Χημεία (812), η Ιστορία (573), η Πληροφορική (572) και η Λογιστική (519). Τους λιγότερους συμμετέχοντες στην εξέταση τους έχει φέτος το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο με 125 παιδιά να το εξετάζονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΠΕΠ άρχισαν ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, με την αυλαία να ανοίγουν τα Νέα Ελληνικά, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα των εξετάσεων για αύριο, σειρά θα πάρουν τα μαθήματα των Ισπανικών, των Εικαστικών Εφαρμογών, της Τεχνολογίας Τεχνικών Σχολών (Πρακτικής Κατεύθυνσης) καθώς και η Πρακτική Δοκιμασία που περιλαμβάνεται σε όλες τις μέρες της τρέχουσας εβδομάδας.

Στο μεταξύ, οι υποψήφιοι υπενθυμίζονται πως θα πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα 30 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης των εξετάσεων τους και στην αίθουσα εξέτασης, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης. Επίσης, πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται στο Δελτίο Υποψηφίου, Δελτίο Υποψηφίου για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2026, επιστολή για παροχή διευκολύνσεων, εάν έχουν εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή και πένες/στυλό ανεξίτηλης μελάνης χρώματος μπλε.

