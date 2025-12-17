Μια χρόνια πληγή, που όλοι γνωρίζουν αλλά κανείς δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά, αποτελεί το ζήτημα της απόρριψης σκουπιδιών και μπαζών σε ολόκληρη την Κύπρο. Το πρόβλημα των παράνομων σκυβαλότοπων δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε άγνωστο. Αντίθετα, διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Νέα σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης ξεφυτρώνουν διαρκώς, ακόμη και σε περιοχές με έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη.

Στη δυτική Λεμεσό, σε απόσταση αναπνοής από νέες αναπτύξεις και το καζίνο-θέρετρο, δεκάδες απόβλητα και ελαστικά βρίσκονται πεταμένα σε χωράφια και ανάμεσα σε κυπαρίσσια. Ένα από τα σημεία αυτά, για το οποίο η «Φ» κατέχει σχετικό φωτογραφικό υλικό, βρίσκεται πλησίον του δρόμου που συνδέει το δημοτικό διαμέρισμα Τσερκέζ Τσιφλίκ με τον Ασώματο.

Σχετικά με το θέμα τοποθετήθηκε το Κίνημα Οικολόγων, μέσω του συντονιστή των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, Ανδρέα Ευλαβή, επισημαίνοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα κυπαρίσσια λειτουργούν ως «κάλυψη» για όλους αυτούς που προχωρούν σε παράνομες απορρίψεις.

Δεκάδες ελαστικά εντοπίζονται και στην άλλη πλευρά της περιοχής, καλυμμένες επίσης από κυπαρίσσια, ενώ σε απόσταση αναπνοής εξελίσσεται έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα.

«Κρούουμε καθημερινά τον κώδωνα του κινδύνου. Αν δεν δοθεί λύση ώστε όλα αυτά τα άχρηστα υλικά να μεταφέρονται σε σημεία όπου θα γίνεται σωστή διαχείριση, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Πρόκειται καθαρά για θέμα πολιτικής βούλησης, ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, των παράνομων σκυβαλότοπων και της ανεξέλεγκτης απόρριψης άχρηστων υλικών» υπογραμμίζει ο κ. Ευλαβής

«Ο κόσμος βρίσκει την εύκολη λύση. Ό,τι δεν του χρησιμεύει πια, το φορτώνει σε ένα αυτοκίνητο και το πετά όπου βρει. Τα πράσινα σημεία δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στον ρόλο τους. Δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος ούτε σωστή λειτουργία. Πριν από πέντε χρόνια λειτουργούσαν άψογα, σήμερα όμως όχι, καθώς το κράτος δεν έχει φροντίσει για την απομάκρυνση και την ορθή διαχείριση των υλικών που πρέπει να ανακυκλώνονται».

Ο κ. Ευλαβής υπογράμμισε ότι όσο το κράτος αδυνατεί να διαχειριστεί τα απόβλητά του, το πρόβλημα θα συνεχίσει να διογκώνεται. «Αντί για ανακύκλωση και σωστή διαχείριση, τα θάβουμε όλα ή, ακόμη χειρότερα, τα καίμε. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης αποβλήτων».

Τέλος, προειδοποίησε ότι με την εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετώ», χωρίς επαρκείς ελέγχους και υποδομές, η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω. «Δεν έχει καλλιεργηθεί οικολογική συνείδηση. Γίνονται μόνο σπασμωδικές κινήσεις και θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα στη διαχείριση των σκουπιδιών», κατέληξε.