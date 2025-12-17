Μπορεί ο τέως Επίτροπος Εθελοντισμού, Γιαννάκης Γιαννάκη, να έχει καταδικαστεί για πλαστά έγγραφα σε τριετή φυλάκιση από τις 11 Σεπτεμβρίου 2025 και να βρίσκεται στο κελί, αλλά την ίδια ώρα, τυπικά εξακολουθεί να είναι λειτουργός στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Το θέμα θα συζητηθεί προσεχώς από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα ληφθεί και η απόφαση κατά πόσον θα παυθεί ή όχι. Βεβαίως, το απλό ερώτημα που εγείρεται είναι «γιατί δεν έχει παυθεί ακόμη» και όπως μας ελέχθη, η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν δεν τηρηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες. Τι ανέμενε, λοιπόν, ο Οργανισμός τρεις μήνες και τι συνέβαινε στο διάστημα αυτό από πλευράς απολαβών του κ. Γιαννάκη ο οποίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από το 2021, όταν ο «Φ» αποκάλυψε στο σκάνδαλο της πλαστογραφίας πτυχίου/ απολυτηρίου από τον τότε Επίτροπο Εθελοντισμού;

Για το θέμα επικοινωνήσαμε με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, η οποία κληθείσα να απαντήσει κατά πόσον έχουν τερματιστεί οι «υπηρεσίες» του κ. Γιαννάκη, ανέφερε ότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν να γίνει. Σε ερώτηση μας, «πού οφείλεται αυτό», μας ανέφερε πως ο Οργανισμός ανέμενε τα πρακτικά του Δικαστηρίου, το οποίο έχει καταδικάσει τον κ. Γιαννάκη. Η κ. Αχιλλέως διευκρίνισε, ο Οργανισμός ενημερώθηκε πως τα πρακτικά έχουν ολοκληρωθεί μόλις την περασμένη Παρασκευή, οπόταν το διοικητικό συμβούλιο θα συνέλθει προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο τέως Επίτροπος Εθελοντισμού είναι τέτοια ώστε να επισύρουν την ποινή της παύσης του από τον Οργανισμό. «Δεν είναι αυτονόητο;», ρωτάμε, για να λάβουμε την απάντηση, πως οι νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού γνωμάτευσαν, πως για να απολυθεί κάποιος πρέπει να καταδικαστεί από Δικαστήριο «για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει το στοιχείο της έλλειψης τιμιότητας ή της ηθικής αισχρότητας». Σε παρατήρηση, πως ειδικά το πρώτο φαίνεται ότι μπορεί να τεκμηριωθεί, η πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε πως και η ίδια μπορεί να έχει σχηματίσει εικόνα αλλά, όπως παρατήρησε, δεν είναι θέμα άποψης αλλά θέμα γνωμάτευσης από τους νομικούς συμβούλους. «Βεβαίως, αν με βάση τη γνωμάτευση το αδίκημα το οποίο καταδικάστηκε ο κ. Γιαννάκη εμπίπτει σε αυτά που συνεπάγονται παύση του, αντιλαμβάνεστε πως δεν υπάρχει και άλλη επιλογή, αλλά καλύτερα να μην μιλάμε θεωρητικά», πρόσθεσε η κ. Αχιλλέως. Εξήγησε, επίσης, πως μετά τη λήψη της γνωμάτευσης των νομικών συμβούλων, θα κληθεί και ο ίδιος ο κ. Γιαννάκης να εκφράσει τη θέση του, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και γραπτώς.

Όταν ρωτήσαμε την πρόεδρο του Οργανισμού κατά πόσον ο κ. Γιαννάκη εξακολουθεί να λαμβάνει το 50% των απολαβών του (όπως συμβαίνει με όσους τεθούν σε διαθεσιμότητα) ξεκαθάρισε πως με την έκδοση της απόφασης τερματίστηκε και η καταβολή του μισθού του. Η κ. Αχιλλέως ανέφερε ότι μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου ζητήθηκε γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους του Οργανισμού για τη συγκεκριμένη πτυχή και η απάντηση που εδόθη ήταν ότι ο κ. Γιαννάκη δεν πρέπει να εξακολουθήσει να αμείβεται. Αυτό ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, είπε.