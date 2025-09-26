Χθες στη λήξη της προθεσμίας των 15 ημερών για υποβολή Έφεσης το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα εφεσίβαλε την απόφαση για το ύψος της ποινής στον τέως επίτροπο Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη.

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του philenews, στη βάση της Έφεσης ο Γενικός Εισαγγελέας εγείρει ζήτημα για το ύψος των ποινών και την επάρκειά τους σε σχέση με τις τρεις κατηγορίες που παραδέχθηκε ο Γιαννάκη (κυκλοφορίας πλαστού επίσημου εγγράφου).

Πιο συγκεκριμένα, στην Έφεση προβάλλεται η θέση ότι δεν δόθηκε η δέουσα βαρύτητα στη σοβαρότητα του αδικήματος και στο γεγονός ότι ο καταδικασθέντας είχε οικονομικό και επαγγελματικό όφελος για 30χρονια. Όπως είναι γνωστό, ο Γιαννάκη χρησιμοποίησε πλαστά ακαδημαϊκά έγγραφα για σκοπούς πρόσληψής του στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Η Έφεση εστιάζει όχι στη διαδοχικότητα των ποινών, αλλά στο ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν σε κάθε κατηγορία. Ένα από τα νομικά επιχειρήματα της Νομικής Υπηρεσίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τα παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης, ο Γιαννάκη επανέλαβε το ίδιο αδίκημα κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου.

Να σημειωθεί πως το αδίκημα κυκλοφορίας πλαστού επίσημου εγγράφου σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και 10 έτη.

Αυτή η κίνηση από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας δεν είναι άσχετη με την Έφεση που, όπως αποκάλυψε ο «Φ», υπέβαλε ο Γιαννάκη την περασμένη Παρασκευή. Το νομικό αυτό διάβημα έχει ως άξονα το θέμα της διαδοχικότητας των ποινών που επιβλήθηκαν.

Όπως είναι γνωστό το Δικαστήριο την προπερασμένη Πέμπτη (11/9) επέβαλε στον Γιάννη Γιαννάκη διαδοχικές ποινές φυλάκισης 18 μηνών για δυο περιπτώσεις που παρουσίασε τα επίμαχα πλαστά έγγραφα στον ΟΝΕΚ, το 1995 και το 1996, αντιστοίχως.