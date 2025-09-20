Η αυλαία της υπόθεσης του τέως επιτρόπου Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, δεν έπεσε με την επιβολή τριετούς ποινής φυλάκισης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 11/9, για την υπόθεση των πλαστών επίσημων εγγράφων που χρησιμοποίησε προκειμένου να προσληφθεί στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Τουλάχιστον, αυτό καταδεικνύουν οι εξελίξεις των τελευταίων 24ωρων, αφού η υπόθεση θα κριθεί δικαστικώς και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Την ίδια στιγμή ο ΟΝΕΚ κινείται για να εξετάσει με ποιόν τρόπο μπορεί να επανακτήσει μέρος της μισθοδοσίας που λάμβανε ο Γιαννάκη για την πρόσληψή του στη βάση των -κατά παραδοχή του ιδίου- πλαστών εγγράφων. Δεδομένο θα πρέπει, εξάλλου, να θεωρείται το θέμα τερματισμού των υπηρεσιών του.

Αρχίζοντας από το πρώτο σημείο, χθες λίγο πριν από το μεσημέρι ο δικηγόρος του, Πέτρος Σταύρου, καταχώρησε έφεση για το ύψος της ποινής που επέβαλε στον πελάτη του η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, Νικόλ Γρηγορίου.

Στη διαδοχικότητα

Μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχαν γίνει γνωστές ακριβείς λεπτομέρειες για τα νομικά σημεία στα οποία θα εδράζεται η έφεση. Ωστόσο, στη βάση της πρόσφατης πρωτόδικης ετυμηγορίας, άτομα με πραγματογνωμοσύνη σχολίασαν με σχετική βεβαιότητα στον «Φ» πως το νομικό αυτό διάβημα θα έχει ως άξονα το θέμα της διαδοχικότητας των ποινών που επιβλήθηκαν.

Όπως είναι γνωστό το Δικαστήριο την προπερασμένη Πέμπτη επέβαλε στον Γιάννη Γιαννάκη διαδοχικές ποινές φυλάκισης 18 μηνών για δυο περιπτώσεις που παρουσίασε τα επίμαχα πλαστά έγγραφα στον ΟΝΕΚ, το 1995 και το 1996, αντιστοίχως.

Ζητήθηκε γνωμάτευση

Σε σχέση με το θέμα ανάκτησης από το δημόσιο της μισθοδοσίας που λάμβανε ο Γιαννάκη από τον ΟΝΕΚ, στον οποίο προσλήφθηκε βάσει πλαστογραφημένων ακαδημαϊκών πιστοποιητικών, το βάρος φαίνεται να πέφτει στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο -όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας- θα αποφασίσει για τα μετέπειτα βήματά του στη βάση γνωμάτευσης που ζητήθηκε από το δικηγορικό γραφείο «Α&Α Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.».

Η Νομική Υπηρεσία, όπως φαίνεται και από το κατηγορητήριο που καταχωρίσθηκε σε βάρος του Γιάννη Γιαννάκη, δεν πραγματεύτηκε οικονομικής φύσεως αδικήματα και δη το θέμα των μισθών που λάμβανε ως λειτουργός του ΟΝΕΚ. Επιπλέον, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θεωρεί πως λόγω του καθεστώτος του Οργανισμού Νεολαίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δεν είναι σύμβουλός του και γι΄ αυτό -άλλωστε- ο Οργανισμός έχει δικό του ιδιώτη νομικό σύμβουλο.

Επιβεβαίωση από κ. Αχιλλέως

Πάντως, η κινητοποίηση του ΟΝΕΚ επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, μέσω δηλώσεων που έγιναν στον «Φ».

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού (σημ. το νέο διοικητικό σχήμα ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους), Κωνσταντίνα Αχιλλέως, ανταποκρίθηκε σε τηλεφωνική μας κλήση χθες το πρωί από το εξωτερικό όπου βρίσκεται και επιβεβαίωσε ότι μετά από πρωτοβουλία της, ζητήθηκε από το δικηγορικό γραφείο που προσφέρει υπηρεσίες στον ΟΝΕΚ σχετική γνωμάτευση.

Βάσει των όσων μας ανέφερε κατόπιν ερωτημάτων που της υποβάλαμε, με τη γνωμάτευση επιδιώκεται να ξεκαθαριστεί το θέμα του τερματισμού της υπηρεσίας του κ. Γιαννάκη στον ΟΝΕΚ (σ.σ. άνοιξε ο δρόμος μετά την καταδίκη του) και τα διαθέσιμα μέσα για ανάκτηση της μισθοδοσίας που λάμβανε στη βάση της πρόσληψής του, η οποία επιτεύχθηκε με πλαστά ακαδημαϊκά προσόντα. Να σημειώσουμε πως ο κ. Γιαννάκη τέθηκε σε διαθεσιμότητα πριν από τέσσερα χρόνια και είχε ληφθεί απόφαση να λαμβάνει το ήμισυ των απολαβών του.

Σε ερώτημά μας για το καθεστώς του ΟΝΕΚ (νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, σύμφωνα με τον Περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου) και τον προϋπολογισμό του, αλλά και κατά πόσον θα μπορούσε να κινηθεί διαδικασία από τη Νομική Υπηρεσία, η κ. Αχιλλέως είπε πως όλα τα συναφή ζητήματα αναμένεται να ξεκαθαριστούν μέσα από τη νομική γνωμάτευση. Μετά από ερώτησή μας διευκρίνισε ότι ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ προέρχεται από το κράτος και συγκεκριμένα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ακόμη, σύμφωνα με την πρόεδρο του Οργανισμού, η νομική γνωμάτευση, καθώς και οι καταστάσεις μισθοδοσίας του κ. Γιαννάκη όλα αυτά τα χρόνια, θα τεθούν προς εξέταση σε συνεδρίαση ενώπιον των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ, τα οποία και θα καταλήξουν σε αποφάσεις για τα μετέπειτα βήματα.

Τέλος, η κ. Αχιλλέως, μετά από ερώτηση του «Φ», αναγνώρισε την ανάγκη προκειμένου να ξεκαθαριστούν όλα τα ζητήματα για το καλό του Οργανισμού.

€76.800 κατά τη διαθεσιμότητα

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο βουλευτής, Χρίστος Χριστοφίδης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, είχε επισημάνει τα ακόλουθα: «Σε 48 μήνες διαθεσιμότητας ο κ. Γιαννάκη θα λάβει μισθούς συνολικής αξίας περίπου €76.800». Επικαλείτο υπολογισμούς στη βάση πραγματικών δεδομένων, ενώ είχε αναφερθεί και σε επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΝΕΚ και με την οποία ζητούσε διευκρινίσεις.

Κατηγορίες για οικονομικής φύσεως αδικήματα και €250.000

18 κατηγορίες εισηγείτο η Αστυνομία

Η Αστυνομία την άνοιξη του 2022 είχε εισηγηθεί μέσω του φακέλου που διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία όπως ο Γιαννάκη τεθεί αντιμέτωπος με 18 κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων -σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ»- περιλάμβαναν και οικονομικής φύσεως αδικήματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανακριτές που χειρίστηκαν την υπόθεση φέρονται να περιέλαβαν και κατηγορίες που αφορούν απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. Αυτές αφορούσαν ποσό ύψους €250.000, που προέκυψε από τη μισθοδοσία του Γιαννάκη από τον ΟΝΕΚ που τον προσέλαβε στη βάση των πλαστών ακαδημαϊκών προσόντων που προσκόμισε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περιλαμβάνονταν κατηγορίες που αφορούσαν και πλαστό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, πέραν από τα ψευδή αντίγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψή του στον ΟΝΕΚ. Αυτό το πτυχίο το είχε παρουσιάσει στον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν ο τελευταίος είχε διερευνήσει καταγγελία που του έγινε για τον Γιαννάκη και πριν την προωθήσει στις διωκτικές Αρχές. Ωστόσο, φαίνεται πως από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κρίθηκε επίφοβο να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες για το πτυχίο που προσκομίστηκε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θυμίζουμε πως στο αίτημά παύσης που έκανε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, για τον κ. Μιχαηλίδη, είχε εμμέσως προβάλει τη θέση πως ο τρόπος που ενήργησε ο τέως Γενικός Ελεγκτής στην περίπτωση του Γιαννάκη εμπεριείχε τον κίνδυνο επιμόλυνσης της υπόθεσης.

Για τις άλλες κατηγορίες που αφορούν οικονομικής φύσεως αδικήματα και την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην τα συμπεριλάβει στο κατηγορητήριο, παρά την εισήγηση της Αστυνομίας, δεν έχει δοθεί κάποια ξεκάθαρη εξήγηση. Ούτε υπάρχει διάθεση για κάποια επίσημη τοποθέτηση επί του παρόντος, σύμφωνα με τα όσα είναι εις γνώσιν του «Φ».

Πάντως, το γεγονός ότι δεν κατηγορήθηκε ποτέ ο Γιαννάκη για οικονομικής φύσεως αδικήματα, συνεχίζει να απασχολεί νομικούς κύκλους. Άτομο με πραγματογνωμοσύνη μάς σχολίασε τα ακόλουθα: «Ενδεχόμενη καταδίκη σε αδικήματα απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, ίσως να διευκόλυνε τον ΟΝΕΚ σε ενδεχόμενο να κινηθεί αστικά ο Οργανισμός για να ανακτηθεί μέρος της μισθοδοσίας του Γιαννάκη». Σχολίασε, επίσης, πως «μια οποιαδήποτε καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δίδει στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διατάγματα δέσμευσης και δήμευσης περιουσίας ενός καταδικασθέντα».

Θυμίζουμε πως η υπόθεση Γιαννάκη καταχωρίσθηκε τον Μάιο του 2022 και το κατηγορητήριο περιλάμβανε οκτώ κατηγορίες για αδικήματα πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού επίσημου εγγράφου. Ο Γιαννάκη τον περασμένο Απρίλιο παραδέχθηκε τις τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού επίσημου εγγράφου, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας ανέστειλε τις άλλες πέντε τον Αύγουστο.