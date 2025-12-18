Το ζήτημα υποστελέχωσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς και της ανάγκης για κάλυψη κενών στη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων εγείρει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ), με αφορμή πρόσφατο περιστατικό με επισκέπτες που ανέβηκαν στο αρχαίο ιερό του Απόλλωνα Υλάτη στο Κούριο.

Ο ΣΚΑ επισημαίνει την ανάγκη για ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων με επιστημονικό προσωπικό, όπως αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, όσο και με τεχνικό προσωπικό, όπως εργατοτεχνίτες, οικοδόμους και τεχνικούς, ώστε να μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του.

Παραπέμπει, δε, σε δηλώσεις του Διευθυντή του Τμήματος, Γιώργου Γεωργίου, στα μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι έγινε γνωστό πως «η πολιτεία προβαίνει στην κατάργηση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση και τελικά ο αποδεκατισμός του ΤΑ». Προσθέτει, εξάλλου, ότι στην ίδια κατεύθυνση συνηγορούν και δηλώσεις του Προέδρου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ), Κωνσταντίνου Κωνσταντή.

Σημειώνει, εξάλλου, ότι από τον Απρίλιο του 2025 ο ΣΚΑ κατέθεσε γραπτώς στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων τις απόψεις και εισηγήσεις του σχετικά με την επικαιροποίηση και αναδιαμόρφωση του Σχεδίου Υπηρεσίας των Αρχαιολογικών Λειτουργών, στο πλαίσιο δημιουργίας νέου οργανογράμματος. Επιπλέον, έχει θέσει την ανάγκη για υιοθέτηση ενιαίου πλαισίου συμβολαίων εργασίας αυτοεργοδοτούμενων αρχαιολόγων σε αναπτυξιακά έργα.

Προσθέτει, δε, ότι η Κύπρος διαθέτει επιστημονικό δυναμικό στον τομέα της Αρχαιολογίας, το οποίο όμως συχνά αναγκάζεται να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό ή να στραφεί σε άλλα επαγγέλματα. Επισημαίνει, όμως, ότι για τις εισηγήσεις και επισημάνσεις που έχει καταθέσει δεν είχε κάποια απάντηση από μέρους του Υφυπουργείου.

Αναφορικά με τις συνθήκες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων, ο ΣΚΑ σημειώνει ότι «η μη ύπαρξη κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε συνδυασμό με την παρουσία ενός μονάχα αρχαιοφύλακα σε έναν από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού μας, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων προς αποφυγή άλλων τέτοιων ή ακόμη πιο δυσάρεστων περιστατικών».

Ακόμη καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να μεριμνήσει και να συμβάλει δραστικά ενισχύοντας τις προσπάθειες του Τήματος Αρχαιοτήτων για τη σωστή διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Τέλος, ο ΣΚΑ «καλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να θέσει ως προτεραιότητα της πολιτικής του ‘ατζέντας’ τη διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία ανήκει σε όλους μας και αποτελεί βασική πτυχή της ταυτότητας μας και της ιστορίας του τόπου μας», καθώς και «να αποτρέψει τη συρρίκνωση του έμψυχου δυναμικού του ΤΑ και να εξασφαλίσει την ικανοποιητική και επαρκή στελέχωσή του».