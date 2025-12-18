Νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα κατεχόμενα, με θύμα την 21χρονη Γκιζέμ Γκιουμούσσοϊ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 10:25 στον δρόμο του κατεχόμενου Μαραθόβουνου. Η 21χρονη οδηγούσε το όχημά της με δυτική κατεύθυνση, όταν σε δεξιά στροφή του δρόμου απώλεσε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός οδοστρώματος και να προσκρούσει σε δέντρο.

Η οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες υπέκυψε στα τραύματά της. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την «αστυνομία».

ΚΥΠΕ