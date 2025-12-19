Παρότι η Κύπρος έχει τα τελευταία χρόνια, προσπαθήσει να αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του διαστήματος, μέχρι σήμερα ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος συμπατριώτης μας που να έχει πραγματοποιήσει ταξίδι στο διάστημα.

Ο επιχειρηματίας Άδωνης Πουρούλης θα γινεί ο πρώτος Κύπριος και ο πρώτος καταγόμενος από την Πάφο που θα ξεπεράσει τα όρια της γήινης ατμόσφαιρας, συμμετέχοντας σε διαστημική αποστολή. Ο κ. Πουρούλης συγκαταλεγόταν στο πλήρωμα της υποτροχιακής πτήσης της διαστημικής κάψουλας New Shepard της εταιρείας Blue Origin, η οποία εκτοξεύθηκε σήμερα στο διάστημα.

Ο Άδωνης Πουρούλης είναι γιος του Λουκά Πουρούλη, επιχειρηματία με καταγωγή από τη Λυσό Πάφου, ο οποίος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή εξορυκτική βιομηχανία και συγκαταλέγεται στους σημαντικούς σύγχρονους ευεργέτες της Πάφου. Ανήκει στη δεύτερη γενιά Κυπρίων μεταναστών στη Νότια Αφρική, όπου η οικογένεια εγκαταστάθηκε το 1964 και όπου ο πατέρας του ίδρυσε τον όμιλο Salene Mining Proprietary Limited, με εκτεταμένες δραστηριότητες στον χρυσό, τα διαμάντια, το τιτάνιο και τα σμαράγδια.

As a seasoned entrepreneur, investor, and mining engineer, Adonis Pouroulis brings over 30 years of experience in the natural resources and energy sector with a strong focus on critical minerals, metals, and sustainable energy solutions across Africa and beyond. He is the founder… pic.twitter.com/0nnuFX8MS6 — Blue Origin (@blueorigin) December 18, 2025

Σήμερα, ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο, έχει χαράξει τη δική του επιτυχημένη πορεία στον χώρο των φυσικών πόρων και της ενέργειας, συνεχίζοντας και εξελίσσοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Petra Diamonds, Chromex Mining και Mukuba Resources, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε νέα έργα σε συνεργασία με εταιρείες όπως οι Benzu Resources, Alufer Mining, Centrale Oil & Gas, Helios Oil & Gas και Rainbow Rare Earths.

Το ταξίδι του στο διάστημα, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, αποτελεί την υλοποίηση ενός προσωπικού οράματος ζωής, ενώ την ίδια στιγμή συνιστά μια ιστορική πρωτιά για την Κύπρο, προσθέτοντας μια συμβολική αλλά ουσιαστική παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη.