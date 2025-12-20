Για άλλη μια χρονιά στάλθηκαν μηνύματα δύναμης στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου ή βρίσκονται στο εξωτερικό για θεραπεία.

Για 9η συνεχή φορά, ο Ιδρυτής των «Μικρών Ηρώων» Λουκάς Φουρλάς, μαζί με τους εφέδρους βατραχανθρώπους και πλήθος κόσμου, ένωσαν τις δυνάμεις τους για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους γενναία μάχη.

Η εκδήλωση «Κολυμπάμε με τους ΟΥΚ για τους Μικρούς μας Ήρωες» πραγματοποιήθηκε με αφετηρία την Ακτή Ολυμπίων και τερματισμό την αποβάθρα του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια ήταν και φέτος η Αστυνομία Κύπρου, η Εθνική Φρουρά και η Cyjetski.

Την εκκίνηση για το κολύμπι έδωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, Θεμιστός Αρναούτης, ενώ την έναρξη της «Πορείας Αγάπης» η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Μαζί με εκατοντάδες πολίτες που συμμετείχαν στην πορεία παρευρέθηκαν Ευρωβουλευτές, Υπουργοί και άλλοι πολιτειακοί Αξιωματούχοι, οι οποίοι κατέληξαν στην αποβάθρα του παλιού λιμανιού όπου και υποδέχθηκαν τους κολυμβητές με θερμό χειροκρότημα.

Προηγήθηκε αγώνας δρόμου πέντε χιλιομέτρων με τη συμμετοχή Σωματείων και την Μονάδα της Προεδρικής Φρουράς στην περιοχή του Μόλου, με προπομπούς έξι ποδηλάτες της Αστυνομικής Δύναμης.