Μήνυμα συμπαράστασης από τον πρόεδρο της τουρκοκυπριακής ένωσης καλλιτεχνών και συγγραφέων (KSYB), Τάμερ Οντζιούλ, στάλθηκε προς τον ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση στην οικία του καλλιτέχνη. Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Οντζιούλ καταδίκασε τα περιστατικά που στρέφονται κατά της τέχνης και της ελεύθερης σκέψης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τέτοιου είδους εξελίξεις.

Σύμφωνα με τη «Γενί Ντουζέν», ο κ. Οντζιούλ σημείωσε ότι ο καλλιτέχνης έγινε στόχος «ρητορικής μίσους» λόγω του περιεχομένου των έργων του σε έκθεση στην Πάφο. Όπως αναφέρεται, οι απειλές που δέχθηκε ο ζωγράφος οδήγησαν την γκαλερί στον τερματισμό της έκθεσης, ενώ ακολούθησε επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία του.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η σαρκαστική και κριτική στάση του Γιώργου Γαβριήλ απέναντι σε θεσμούς και εθνικιστικούς κύκλους τον είχε καταστήσει στόχο και στο παρελθόν. Η παρούσα κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «μια επίθεση όχι μόνο κατά της καλλιτεχνικής ελευθερίας, αλλά και κατά της ανθρώπινης έκφρασης που αναζητά τη φωνή της ευσπλαχνίας».

ΚΥΠΕ