Κυκλοφορούν φήμες ότι το ΑΚΕΛ φέρεται να προσέγγισε τον ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ, διερευνώντας το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Μέχρι στιγμής, οι σχετικές αναφορές παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας, γεγονός που θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί είτε από το κόμμα είτε από τον ίδιο τον ζωγράφο, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτως ώστε να μη προκαλούνται άδικες εντυπώσεις ή να μην δημιουργούνται άλλα συμπεράσματα από διάφορους επικριτές.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η φερόμενη προσέγγιση φέρεται να έγινε το τελευταίο διάστημα και μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από την έκθεση που επρόκειτο να διοργανωθεί, και όχι στο πλαίσιο προγενέστερων σκέψεων του ΑΚΕΛ, δηλαδή δεν αφορά σχεδιασμό του κόμματος πριν από τον δημόσιο θόρυβο που προκλήθηκε.

Ζ.