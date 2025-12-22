Η αρνητική τροπή της υπόθεσης του Ιρανού Behdad Jafari, ύποπτου για μεγάλης κλίμακας σφετερισμό κυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, βρίσκεται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως είναι γνωστό, γαλλικό Δικαστήριο που κλήθηκε να εξετάσει την έκδοση του 39χρονου στην Κυπριακή Δημοκρατία, αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον 39χρονο. Ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Νίκος Γεωργίου, απέστειλε την περασμένη Παρασκευή δισέλιδη επιστολή στους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Κόμπο και Κώστα Φυτιρή, αντιστοίχως.

Αφού πρώτα επισημαίνει τις νομικές πτυχές του ζητήματος, αλλά και τις σοβαρές προεκτάσεις, οι οποίες αγγίζουν το εθνικό μας πρόβλημα, ζητά απάντηση από τους δυο πολιτειακούς αξιωματούχους σε έξι ερωτήματα. Είναι ευδιάκριτο πως ο βουλευτής του ΔΗΣΥ επιδιώκει να διαπιστώσει κατά πόσον μπορεί να έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί από κυπριακής πλευράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πέμπτο ερώτημα που υποβάλλει ο κ. Γεωργίου ζητά να μάθει «ποια συνδρομή και υποστήριξη παρείχε η Κυπριακή Δημοκρατία προς τη Γαλλική Εισαγγελία με σκοπό την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης».

Εδώ να σημειωθεί πως το Δικαστήριο της Προβηγκίας κατέληξε ότι δεν μπορεί να τον εκδώσει γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται και δεν ισχύει σε περιοχή, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Η απόφαση, μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο «Φ» στη βάση καλά πληροφορημένων πηγών του «χρεώνεται» σε σφάλματα της γαλλικής εισαγγελικής Αρχής που δεν προώθησε με επάρκεια την υπόθεση.

Με τα υπόλοιπα ερωτήματά του ο βουλευτής, επιχειρεί να λάβει επιβεβαίωση για τα όσα μεταδόθηκαν στον Τύπο της Κύπρου (ακριβές σκεπτικό ετυμηγορίας κ.α.), ενώ θέλει να διαπιστώσει τι ενέργειες γίνονται από πλευράς Δημοκρατίας μετά τα αρνητικά δεδομένα, αλλά και αν υπάρχει πρόθεση λήψης μέτρων για αποφυγή πανομοιότυπων φαινομένων.

Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα ερωτήματα του βουλευτή:

>> Έχει ασκηθεί ή προτίθεται να ασκήσει οποιοδήποτε νομικό μέτρο ή οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια κατά της εν λόγω απόφασης και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική διαδικασία;

>> Πώς αξιολογεί η Κυβέρνηση το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν ελήφθη υπόψη η πάγια ευρωπαϊκή νομολογία, περιλαμβανομένης της υπόθεσης Αποστολίδη;

>> Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για την αποτροπή παρόμοιων εξελίξεων στο μέλλον και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών;

Ο κ. Γεωργίου στην επιστολή του αναφέρει πως είναι σημαντικό να απαντηθούν τα προαναφερθέντα, επικαλούμενος «τη σοβαρότητα της υπόθεσης και ιδιαίτερα τις ευρύτερες νομικές και πολιτικές της προεκτάσεις, καθώς και τον κίνδυνο δημιουργίας επικίνδυνων προηγούμενων εις βάρος των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ιδιοκτητών των κατεχόμενων περιουσιών».

Θυμίζουμε πως όπως αποκάλυψε από την περασμένη Παρασκευή ο «Φ», ήταν σε πλήρη εξέλιξη προσπάθειες από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για ανατροπή των αρνητικών δεδομένων που δημιουργήθηκαν στην υπόθεση του Jafari. Επισημαίναμε πως είχε γίνει σειρά ενεργειών προκειμένου να ανατραπεί η ετυμηγορία του γαλλικού Δικαστηρίου. Οι προσπάθειες είχαν ως αποδέκτρια τη Γενική Εισαγγελία της Γαλλίας με στόχο να εφεσιβάλει την απόφαση, η οποία λαμβάνει πολιτική διάσταση.

Η επιχείρηση για να προσβληθεί δευτεροβάθμια η εν λόγω ετυμηγορία έχει πολιτική σημασία για τη Δημοκρατία. Άλλωστε, ο Jafari ήδη μετέβη στα κατεχόμενα μέσω Κωνσταντινούπολης. Όπως γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ο στόχος πλέον είναι ανατροπή της απόφασης του γαλλικού Δικαστηρίου, που διόλου βοηθητική είναι σε ό,τι αφορά το εθνικό μας πρόβλημα.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος γεννήθηκε στην Τεχεράνη, ενώ διέμενε μόνιμα στη Νίκαια της Γαλλίας. Στοιχεία που έχουν οι Αρχές της Δημοκρατίας υποδεικνύουν πως η εταιρεία συμφερόντων του ISATIS Construction Group ανέγειρε στην Αμμόχωστο έξι (6) τουριστικά συγκροτήματα και μια πολυκατοικία. Όλες οι αναπτύξεις είναι σε γη που ανήκει σε ελληνοκύπριους.