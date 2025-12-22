Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα, 22/12/25 και περί ώρα 10:40, ενώ Ελληνοκύπριος ηλικίας 64 ετών από Λευκωσία, ιδιωτικός υπάλληλος, οδηγούσε βαν στον αυτοκινητόδρομο από Λευκωσία προς Λεμεσό, παρά την περιοχή Σκαρίνου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε κρίσιμα τη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς, ηλικίας 71 ετών από Λεμεσό.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, η 71χρονη είχε σταθμεύσει το ιδιωτικό της όχημα στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου και επιχειρούσε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στη θέση του οδηγού.

Η Σύλβια Τζιόουνς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, παρά τις προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, απεβίωσε στις 11:50.

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

Έγινε έλεγχος νάρκοτεστ και αλκοτέστ στον οδηγό του αυτοκινήτου με αρνητικό αποτέλεσμα.