Από τα ξημερώματα μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες επηρεάζουν την Κύπρο, αρχικά κυρίως τα δυτικά και τα νότια παράλια και προοδευτικά τις υπόλοιπες περιοχές.

Η κίτρινη προειδοποίηση την οποία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία τερματίστηκε στις 9:00 το πρωί, ωστόσο σύμφωνα με την πρόγνωση ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.