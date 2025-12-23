“Νιώθω περήφανη που υπηρετώ στην Εθνική Φρουρά” ανέφερε η Σωτηρούλα Σπανού, η πρώτη Νεοσύλλεκτη Εθελόντρια Πυροβολικού. Η κα. Σπανού ανέφερε πως “βρίσκεται στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς σχεδόν ένα μήνα και είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα”.

Ανέφερε πως με την πάροδο του χρόνου μαθαίνει αρκετά πράγματα και είπε πως εξελίσσεται, ενώ τόνισε, ερωτηθείσα εάν έχει μετανιώσει για την επιλογή της, “όχι καθόλου”.

Με τη Σωτηρούλα Σπανού Νεοσύλλεκτη Εθελόντρια Πυροβολικού είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος στο ΚΕΝ Λάρνακας με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ρώτησε την κα. Σπανού “πώς είναι η εμπειρία της στην Εθνική Φρουρά” με την ίδια να αναφέρει πως εξελίσσεται και πως μαθαίνει νέα πράγματα. Εξέφρασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την περηφάνια της που υπηρετεί την Εθνική Φρουρά, με τον Πρόεδρο να της αναφέρει “πως εμείς είμαστε πιο περήφανοι από εσένα”.

Ο Πρόεδρος την ρώτησε “εάν έχει προστιθέμενη αξία το εγχείρημα της” με την κα. Σπανού να απαντά “θετικά”. Στην ερώτηση του ΠτΔ “για το τι συμβουλή θα έδινε σε άλλες γυναίκες” απάντησε πως “θα συμβούλευε και άλλες γυναίκες να υπηρετήσουν την Εθνική Φρουρά. Αφού μπορώ εγώ μπορούν και αυτές, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε σαν γυναίκες” ανέφερε η κα. Σπανού με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να της αναφέρει “πως είμαι σίγουρος ότι μπορείτε”.

Η καταγωγή της κα. Σπανού είναι από την Ορμήδεια και από το Ριζοκάρπασο.

